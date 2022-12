Actor de 'Yo soy Betty, la fea' revela que nunca vio la novela: 'Nunca me ha gustado verme actuar' | Fuente: Instagram

Roberto Mendoza fue uno de los personajes más entrañables de “Yo soy Betty, la fea”. El actor que le da vida al padre de Armando Mendoza es Kepa Amuschastegui y su simpatía en las pantallas cautivó a más de un fanático.

Como se recuerda, él le dejó ‘Ecomoda’ a su hijo para que lo administrara y sea el presidente; sin embargo, sus malos manejos hicieron que la empresa de moda quede en manos de Beatriz Pinzón.

Pese a que “Yo soy Betty, la fea” fue una producción colombiana que lideró la sintonía en los 90 y sigue siendo tendencia en Netflix desde que ingresó a su parrilla de contenidos, el actor reveló que nunca vio la telenovela.

Esto causó revuelo en las redes sociales y Kepa Amuschastegui decidió contar la razón por la que no se tomó el tiempo de ver uno de los capítulos.

¿Por qué ‘Roberto Mendoza’ no vio la novela?

De acuerdo con Kepa Amuschastegui, le da “vergüenza a sí mismo” verse en la pantalla: “Sé que esta afirmación de no haber visto jamás ‘Yo soy Betty, la fea’ en su versión completa va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores actuales, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza”, comentó.

Asimismo, agregó que, las pocas veces que se ha visto en las pantallas, fue muy crítico con sus errores ya que se considera una persona perfeccionista.

“Nunca quedo satisfecho con lo que he hecho ni actuando, ni dirigiendo, ni escribiendo, es por eso, creo, que tengo no pocos proyectos de obras de teatro, series y telenovelas archivados ahí en mi computador sin atreverme a mostrárselos a nadie porque considero que no son todavía lo suficientemente buenos, que tengo que seguir trabajando en ellos para perfeccionarlos”, agregó Kepa Amuschastegui.

A pesar de ello, confesó sentirse agradecido por el éxito de “Yo soy Betty, la fea” y comentó que hasta el día de hoy sigue recibiendo el cariño de los fanáticos de la novela.

