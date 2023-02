Leah Lewis es la protagonista principal de 'Si supieras', película con temática LGTBI de Netflix. | Fuente: Instagram

La película "The half of It" o "Si supieras", por su título en español, sigue en tendencia y se posicionado dentro de los 10 primeros puestos de Netflix. Este film tiene una temática LGTBI y ha sido bien aceptada por los usuarios de la plataforma.

Sin embargo, quien llamó bastante la atención fue la protagonista principal donde el papel de Ellie Chu es interpretado por la actriz Leah Lewis. De acuerdo con el medio IMDb, la artista reconoció que su vida no hubiera sido igual si es que sus padres no la hubieran adoptado.

Lewis estuvo en un orfanato en China cuando era bebé y Frederick y Lorraine Lewis obtuvieron su custodia para formar una familia en Orlando. Luego, adoptaron a su hermana Lydia quien también se encontraba en el mismo lugar.

Desde los tres años demostró su talento y amor para actuar. En las diferentes actuaciones de colegio y en algunas presentaciones familiares, demostró destreza también en el baile.

A los cuatro años comenzó a tomar clases de actuación y en su debut en el teatro, sorprendió a la audiencia con su voz. Este es otro talento de Leah Lewis quien además practica break dance, gimnasia, esgrima, buceo y más.

Entre sus papeles escolares que más destacan está el de Molly de ‘Annie’ y como ‘Gabriella Montez’, en High School Musical. La actriz estuvo en Fox Tv donde actuó en el medio tiempo para el Orlando Magic.

Desde ese momento su carrera despegó y comenzó a aparecer en diferentes producciones televisivas. Su primer papel en la pantalla fue como ‘Spoon’ en la película “Fred 3: Camp Fred”.

Luego también apareció en la cinta de televisión “Madison High”, donde interpretó a Peyton Hall, una estudiante de transferencia que solo quiere encajar a pesar de su inteligencia y naturaleza competitiva.Ahora, la película que la llevó a hacerse más conocida es “Si supieras” donde Ellie Chu le ha dado confianza para ponerse en la piel de cualquier personaje.

