Roberto Palazuelos cree que no estará en la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'. | Fuente: Instagram

Roberto Palazuelos confirmó que no aparecerá en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” ya que asegura que en la época donde se sitúa la historia, el actor estuvo alejado del cantante durante años.

De acuerdo con el clip que lanzó Netflix la semana pasada, se abarcaría los años de 1996 al 2005, época donde ambos se distanciaron y 16 años después, se reencontraron en un restaurante en Miami.

“La segunda temporada no creo (participar) porque yo ya no me llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros convivimos muy fuerte y luego cada uno agarró su rumbo y no lo volví a ver”, dijo en una entrevista para la revista “Quien”.

Además, Roberto Palazuelos confesó que no se sintió cómodo por la forma en cómo lo interpretaron en la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”. Su personaje se llamó “Bobby” y fue interpretado por el actor Vicente Tamayo, donde según él comenta, lo presentaron como el “malo”.

Esto se debió a que Roberto Palazuelos estaría detrás de la ruptura del romance que tuvo “El Sol de México” con la fotógrafa Mariana Yazbek, así como el “culpable” de haber comenzado la pelea en una discoteca donde Luis Miguel le reclamaba por su actitud después de haberlo llevado de viaje por todo el mundo.

“Luis Miguel no me llevó ni a la esquina. Jamás me llevó por el mundo. Dudo que me pudiera llevar por el mundo en un avión tan barato y de tan poco rendimiento”, aseguró el actor.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, desmintió la versión que se contaba en la serie:

“A mí me pusieron cosas que pasaron con otros amigos, por ejemplo, lo primero que me molestó es que yo siempre tuve buena onda con Mariana, la fotógrafa, y siempre la he respetado mucho porque es una mujer auténtica, entonces sale ahí que fui a una boda y yo voy y le chismeo a Luis Miguel, eso fue mentira, nunca fui a esa boda”.

