Luego de que se desvelara la relación entre Michelle Salas y el mánager de Luis Miguel, la expareja del cantante, Issabela Camil, se pronunció sobre estas escenas que se vio en la serie y reveló que se siente inconforme por lo presentado en la serie de Netflix.

“No sé, yo creo que la mujer se tiene que respetar siempre, en cualquier contexto. No sé, la verdad no la conozco, no conozco lo que le pasó, ya no puedo decirte más ni de ella ni de nadie más que haya salido ahí o de otras historias”, dijo para el programa ‘Hoy’.

Como se recuerda, Michelle Salas se molestó con los creadores de la serie por sexualizarla en las escenas finales de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”.

"Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", puntualiza.

Macarena Achaga desmiente a Michelle Salas

Después de que Michelle Salas se mostrara en contra de “Luis Miguel, la serie” porque no mostraban verdaderamente cómo es ella, la actriz que la interpretó en la producción de Netflix, Macarena Achaga, desmintió algunas acusaciones.

Ella explicó que nunca dio permiso para que la producción utilice su nombre; no obstante, Macarena Achaga aclaró a ‘Ventaneando’ que había conversado con Michelle Salas antes de interpretarla y ella estuvo de acuerdo en cómo iba a ser presentada en la producción.

Es así que defendió a su personaje de “Luis Miguel, la serie” al considerar que la hija de Stephanie Salas estuvo informada y consciente de cómo se la mostraría en las pantallas de Netflix.

