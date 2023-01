“Luis Miguel, la serie”: Actor emprenderá demanda contra Diego Boneta por haberlo agredido. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Juan Carlos Polanco

Tras terminar de grabar la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", el actor español Martín Bello, que encarna a 'Tito' en la producción de Netflix, anunció que demandará a Diego Boneta debido a una supuesta agresión ocurrida durante las grabaciones de estas escenas en febrero de 2020.

De acuerdo con el medio mexicano Tv y Novelas, el artista que encarna tío del cantante en la ficción, está pidiendo una compensación económica por las secuelas que le dejó su colega por la pelea que tuvieron en unas de las escenas.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, contó a la revista.

Martín Bello también mostró su malestar al saber que su personaje desapareció sin razón alguna de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”. “En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”, detalló.

La agresión de Diego Boneta

Si bien esta escena había sido planteada de una manera tranquila donde no tenía que haber golpes de riesgo, Diego Boneta se mimetizó tanto en el papel que terminó golpeando al actor español.

“Cuando terminé la escena me fui a mi cámper. Al quitarme la ropa, me vi los moretones, fui a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena y no daban crédito a lo que había pasado”, continuó.

Al regresar a su casa, Martín Bello no pudo dormir por el dolor y por más que esperó las disculpas de Diego Boneta, según el actor, éste nunca se las dio. “Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”, dijo.

Por ese motivo, Bello emprenderá un proceso legal contra Netflix y contra Boneta: “(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”, finalizó.

Esta es la cifra que gana Diego Boneta por "Luis Miguel, la serie"

El éxito de las dos temporadas de “Luis Miguel, la serie” logró una alta sintonía en Netflix y con ello, también le sumó puntos a Diego Boneta ya que su fama siguió extendiéndose en diversos países.

Su trayectoria en Hollywood va viento en popa por lo que su trabajo ha ido en aumento, al igual que su salario. De acuerdo con el diario El Tiempo, el actor mexicano recibió más de 150 mil dólares por los 13 capítulos de la primera parte de la historia del ‘Sol’.

Cabe resaltar que Diego Boneta también es productor ejecutivo de “Luis Miguel, la serie” y es socio del cantante, por lo que la productora recibe un porcentaje en las regalías.

Asimismo, el mismo medio reveló que la negociación con el artista fue “bastante dura y larga” para poder definir su salario, sin embargo, se llegó a un acuerdo que beneficiaba a ambas partes.

Tercera y última temporada

“El Sol regresa por tercera y última vez”, fue así como Netflix confirmó que habrá una continuación de “Luis Miguel, la serie”. Esto tomó por sorpresa a sus fanáticos ya que solo se había anunciado dos partes.

El final del capítulo ocho dejó una serie de preguntas debido a que reafirmó su amistad con Mauricio Ambrosi, su mánager, sin embargo, parece que esa conexión se volverá a romper ya que descubrirá que su hija Michelle tiene una relación con él.

Además, también se desconoce el destino de su hermano Sergio quien se fue a vivir con el ‘Doc’ después de las mentiras de su abuela. Hasta el momento no se tiene más información sobre la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, pero promete responder a todo lo que no vimos en la segunda parte.

