Jennifer Lawrence tuvo un accidente en el set de 'Don't Look Up', el cual paró su rodaje. | Fuente: AFP

Jennifer Lawrence sufrió un accidente mientras rodaba en el set de la nueva película de Netflix, "Don't Look Up". El incidente ocurrió durante una filmación nocturna en la ciudad de Brockton, Massachusetts.

La actriz fue golpeada por escombros que salieron volando tras una explosión de efectos especiales. Antes de que ella abandonara el área, fue golpeada por un fragmento después de que un bote de basura atravesara una ventana, según el diario Boston Globe.

Luego se vio que Jennifer Lawrence estaba sosteniendo su rostro. Representantes de la artista se abstuvieron a realizar alguna declaración. Debido a la herida, se detuvo el rodaje de "Don't Look Up" por ese día.

La nueva película de Netflix cuenta con un elenco de grandes nombres en el que destacan Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett y Matthew Perry.

Dirigida por Adam McKay, también a cargo del guion, se conoce poco de la trama de la cinta. Se sabe que se enfocará en dos astrónomos de bajo nivel que se embarcan en una gira mediática para advertir a la humanidad de un asteroide que se aproxima y destruirá la Tierra.

En los últimos años, Jennifer Lawrence estrenó "Mother!", "Red Sparrow" y "Dark Phoenix". Este sería su primer proyecto con la plataforma al igual que DiCaprio. No obstante, el actor tiene otro trabajo para streaming con Apple TV+: "Killers of the Flower Moon", al lado de Robert De Niro y Martin Scorsese en la dirección.

Mientras que McKay también maneja otros proyectos en paralelo. En el 2018, anunció que colaboraría con Lawrence en un biopic de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Así mismo, anunció que haría equipo con Bong Joon Ho en la serie de HBO inspirada en "Parasite", cinta ganadora del Oscar. ¿Veremos alguna de estos proyectos al terminar la pandemia?

Te sugerimos leer