Hubo un momento en el que Jennifer Garner aparecía en tantos proyectos y géneros distintos que todo el mundo creía conocerla, pero la protagonista de "Alias", "Juno", "Elektra" y "Daredevil" llegó a echar en falta ese ritmo de vida cuando formó una familia.

"Cuando me convertí en madre, había una parte de mí que extrañaba lo que hacía antes", aseguró la actriz durante una videollamada con Efe por el estreno de "Hoy sí" en Netflix, la primera película que Garner produce en diez años y que protagoniza junto a Édgar Ramírez.

En la comedia, que debuta en la plataforma este viernes, la estricta familia de Jennifer Garner decide dedicar un día en hacer todo lo que propongan sus hijos, sin negarse a nada. El "no" desaparece del diccionario durante 24 alocadas horas que en el fondo hablan de lo que supone formar una familia, a veces sin manual de instrucciones.

"Cuidar a un hijo a veces supone ser estricto, decir que no. Pero podemos decirlo tanto que nos olvidamos de disfrutar", analizó Garner. Y tras un año de pandemia en el que "los niños de todo el mundo han escuchado un constante 'no' por respuesta", muchos padres y madres se sentirán tan extraños consigo mismos como el personaje que Jennifer Garner interpreta basado en su propia experiencia.

24 HORAS EN LAS QUE DECIR SÍ A TODO

La idea de dedicar un día a hacer todo lo que los hijos propongan llegó por un libro de Amy Krouse Rosenthal que Jennifer Garner y su hija leyeron hace casi una década y comenzaron a aplicar a su vida. "Pero sin hablarlo mucho", detalló.

Hasta que Garner publicó en Instagram las imágenes de unos de esos días del sí y un amigo productor pensó que se debería llevar al cine.

Jennifer Garner, madre de tres hijos con su exesposo Ben Affleck, siempre ha tratado de educar a su familia de la manera más normal posible a pesar de que la presión de los paparazzi llegó a impedir que pudieran ir al colegio con normalidad.

"Esta comedia habla de todo eso. Pero también de lo difícil que es crecer para los niños y también para los padres. Tengo 49 años y sigo pensando en cosas que haré cuando crezca, uno siempre tiene que verse como un trabajo en progreso", dijo Jennifer Garner.

Al proyecto se unió el director puertorriqueño Miguel Arteta, amigo de la actriz y referencia en el género de la comedia con películas como "The Good Girl" (2002, con Jennifer Aniston) y episodios de "The Office" y "Six Feet Under" a sus espaldas. (Con información de EFE)

