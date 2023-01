'Outlander': Hallan muerto a actor de 14 años de la serie de Netflix | Fuente: Outlander

El actor británico de 14 años, Jack Burns fue hallado muerto en su casa de la localidad de Greenock, al sur de Escocia, el pasado 1 de diciembre. El joven actor era famoso por su participación en la serie de Netflix, "Outlander". Aunque no se han definido las causas de su muerte, el diario británico "Metro" señala que de acuerdo con la Policía no hay nada irregular con su muerte.

"Jack fue una inspiración para todos en Élite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con el desde 2012", se lee en el comunicado de su Academia de Baile.

Burns era considerado como el nuevo Billy Elliot por sus habilidades para el baile y formaba parte de la exclusiva Academia de Baile Élite. El actor fue parte de la serie "Outlander", además de otros programas de televisión. Además, protagonizó la cinta británica "In plain sight" de 2016 y otra serie de Netflix titulada "One of us".

"OUTLANDER" Y SU CUARTA TEMPORADA

Los viajes en el tiempo y las tramas sentimentales de "Outlander", la serie protagonizada por Caitriona Balfe, regresan con una cuarta temporada ambientada en el siglo XVIII y en unos Estados Unidos todavía como colonias bajo dominio británico, pero con ciertos paralelismos con la actualidad.

Para quienes no están familiarizados con el drama (o para los que aún no se ponen al día), la ficción se centra en el romance entre Claire (Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan). Ella es una enfermera de 1945 que, misteriosamente, es transportada al año 1743 donde conoce al guerrero escocés Jamie. Tras nuevos viajes en el tiempo que los separan, ellos se encuentran una vez más para continuar su romance.

Te sugerimos leer