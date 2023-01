Ester Expósito y su paso por la serie 'Vis a Vis'. | Fuente: Instagram

Con su papel en la serie de Netflix "Élite", Ester Expósito alcanzó la fama internacional. Previamente, participó en algunas series con breves apariciones. Una de ellas, fue la popular "Vis a Vis".

Probablemente pocos recuerden que la española tuvo un pequeño papel en la ficción sobre una prisión de mujeres. Ella interpretó a la hija de Fernando, hombre que se enamoró de una presa llamada Sole (María Isabel Díaz Lago).

Ester Expósito tuvo dos apariciones con este personaje "Vis a Vis": en los capítulos "Líquido" (temporada 2) y "Cruz del sur" (temporada 3). En una de las escenas, tiene un potente diálogo donde suelta una lisura.

Esto sucedió en el 2016, año en el que también participó en la ficción “Centro médico” con el papel de Rosa Martín. De allí le seguiría un papel en “Estoy vivo” hasta llegar a su gran salto con "Élite" (2018-2020).

El formar parte del elenco de la serie juvenil de Netflix -junto a otros rostros como Danna Paola, Miguel Bernardeau y Álvaro Rico, su expareja sentimental- le abrió la puerta para nuevos proyectos.

UNA INFANCIA NORMAL

Ester Expósito se ha convertido en toda una sensación. Desde su salto a la fama internacional gracias a la serie juvenil "Élite", la actriz no deja de romper récords en Instagram y firmar nuevos contratos. En España se estrenó "Veneno", sobre la vida de la vedette Cristina Ortiz, donde participa con un rol principal.

¿De dónde viene su madera como actriz y qué hizo para conseguirlo? La joven, de 20 años, lo contó. Desde que tiene memoria, la artista se ha querido dedicar a la actuación. "De pequeña yo veía las películas y me entraba una ansiedad de decir yo quiero dar vida a personajes, yo quiero contar historias", recordó.

Esta pasión la llevó a terminar sus estudios, incluso siguiendo cursos que le servirían indirectamente. Aunque supo desde joven que esta sería su carrera, no se convirtió en una niña actriz por sus progenitores. "Al principio, mis padres no me dejaban presentarme a cástings porque entendían que tenía que vivir una infancia normal y alejada de la vida laboral. Pero en cuanto pude, a los 13 o 14 años, encontré representante y empecé a buscar trabajo", señaló Ester Expósito a Europa Press.

Te sugerimos leer