Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas más cotizadas gracias a 'Élite' y ahora a 'Veneno'. | Fuente: Europa Press

Ester Expósito se ha convertido en toda una sensación. Desde su salto a la fama internacional gracias a la serie juvenil "Élite", la actriz no deja de romper récords en Instagram y firmar nuevos contratos. En España se estrenó "Veneno", sobre la vida de la vedette Cristina Ortiz, donde participa con un rol principal.

¿De dónde viene su madera como actriz y qué hizo para conseguirlo? La joven, de 20 años, lo contó. Desde que tiene memoria, la artista se ha querido dedicar a la actuación. "De pequeña yo veía las películas y me entraba una ansiedad de decir yo quiero dar vida a personajes, yo quiero contar historias", recordó.

Esta pasión la llevó a terminar sus estudios, incluso siguiendo cursos que le servirían indirectamente. Aunque supo desde joven que esta sería su carrera, no se convirtió en una niña actriz por sus progenitores. "Al principio, mis padres no me dejaban presentarme a cástings porque entendían que tenía que vivir una infancia normal y alejada de la vida laboral. Pero en cuanto pude, a los 13 o 14 años, encontré representante y empecé a buscar trabajo", señaló Ester Expósito a Europa Press.

Después de su exitoso paso por "Élite", que transmite Netflix, la actriz aceptó el papel de Machús Osinaga en "Veneno", que se estrenó por Atresplayer Premium. En este caso, se trata de un personaje real; algo que ella asume con compromiso. "Siempre hay cierta dosis de responsabilidad al hacerlo real, verdad y sobre todo llenarlo y cargarlo de vida, tanto si es un personaje ficticio como si estás haciendo uno que existe o existió", señaló.

La verdadera Machús, periodista experta en cultura, se enfrentó a prejuicios por su juventud, su forma de ser y su físico. Algo con lo que Ester Expósito se pudo sentir identificada. "A veces hay gente que se puede sentir amenazada cuando entra alguien nuevo a un ecosistema (ya asentado) y parece que ya nada va a cambiar. Creo que son prejuicios con los que los jóvenes tienen que lidiar, en ese sentido me sentí bastante identificada con ella y con varios momentos que ha tenido que pasar", sostuvo.

