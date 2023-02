Danna Paola prestó su voz para el tema musical de la película animada 'Más allá de la luna', de Netflix. | Fuente: Instagram

Danna Paola está decidida a invertir todos sus esfuerzos en su faceta musical. A comienzos del 2020, se retiró de “Élite” para abocarse completamente en nuevos proyectos: sencillos, colaboraciones, su siguiente álbum y su reciente interpretación para la película de animación “Más allá de la luna”.

De la mano de Netflix, la artista comparte su talento musical en una historia inspirada en la leyenda china de la diosa Chang’e. Esta no es la primera vez que la mexicana está involucrada en una producción dirigida a niños y, de hecho, está trabajando nuevamente con el cineasta Glen Keane después de 10 años.

“He crecido justo con todo este tipo de películas y ser parte de ellas es un goal (meta) de vida. Hace 10 años, trabajé con Glen Keane, sin saber que iba a volver a trabajar con él. Antes siendo una princesa, ahora interpretando una canción de su película y justo fusionarla con mi casa Netflix y con una historia tan potente, me hace muchísima ilusión”, expresó en conversación con RPP Noticias sobre “Más allá de la luna”.

La cantante Danna Paola habla sobre su tema musical para "Más allá de la luna". | Fuente: RPP Noticias

UNA CAMALEÓN EN LA MÚSICA

Como cantante y actriz, Danna Paola siente que interpretar un tema como “Viaje a la luna” para una película tan especial “es un regalo de vida”. Anteriormente, ha cantado en musicales, pero no es algo completamente cercano a ser la voz del tema musical de una producción.

Por otro lado, está su proyecto musical, el cual describe como “pop urbano o pop funk”, pero tampoco se acerca a su más reciente trabajo. Por lo que, en este tiempo que lleva componiendo y cantando, se ha demostrado a sí misma que puede moverse entre diferentes géneros, ya sea para un público infantil o juvenil.

“De repente sacar esto a mitad de todo el proyecto es como muy cool. A mí me da muchísima satisfacción saber que puedo ser multifacética y camaleónica en mi música. Eso me da la oportunidad de ponerme en otros sitios y que la gente conozca más de mi carrera como cantante”, aseguró Danna Paola.

¿QUÉ LE DEJÓ ESTE AÑO?

En entrevista con RPP Noticias, la estrella Danna Paola se sinceró sobre las enseñanzas que le ha dejado este año, cuyo escenario ha sido muy duro para la industria del entretenimiento por la pandemia. Ante la pregunta, la actriz mexicana compartió lo aprendido en estos meses a nivel profesional y personal.

“No me pongo prejuicios, y trato de disfrutar todo lo que hago. Cada canción que saco, cada proyecto y también momentos personales en casa, abrirme y no ser tan cerrada. Realmente, he disfrutado mucho este proceso de cambio a nivel emocional y personal que me ha ayudado mucho a seguir expresándome en mis canciones. Eso es un poco de lo que van a poder ver en el próximo álbum”, reveló la intérprete de ‘Lu’ en “Élite”.

“También poder dar buenos mensajes a la humanidad y a mis fans durante estos tiempos tan difíciles. Poder siempre darle la vuelta a todo y ver cosas positivas a nivel personal y artístico”, agrega como reflexión final de este 2020 que vio su última aparición la exitosa serie juvenil y de crimen para Netflix.

“Más allá de la luna” se estrenará el próximo 23 de octubre en Netflix. El tema musical de Danna Paola para el filme ya puede ser escuchado en todas las plataformas digitales.

