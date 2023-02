Danna Paola considera que Lucrecia, su personaje en 'Élite', está 'presente todo el tiempo' en su vida. | Fuente: Netflix

Danna Paola extraña a ‘Lu’, pero su vínculo con “Élite” sigue siendo muy cercano. Desde el 2018, la actriz mexicana interpretó a Lucrecia, la joven más popular de la escuela en la serie juvenil de Netflix. Fría, calculadora, clasista y respetada en Las Encinas, pero con mucho que ocultar bajo esas capas de villana: así es el personaje que muchos espectadores no olvidan.

En la tercera temporada, la artista se despidió de Lucrecia y, al igual que otros actores del elenco, partió hacia proyectos diferentes. Pero eso no significa que haya abandonado completamente la ficción, debido a que considera que la producción española siempre será su casa y nunca deja de tener presente a esa chica ya graduada de Las Encinas.

“Siempre la echo de menos, (Lucrecia) está presente todo el tiempo. La verdad es un personaje que va a marcar mi vida y carrera por siempre. Pero yo no me alejo, no abandono ‘Élite’”, dijo Danna Paola en conversación con RPP Noticias. “Al contrario, sigo estando allí y sigo al pendiente de mis compañeros, la historia y todo lo que pasa. Para mí, ‘Élite’ es casa. Sea esta cuarta temporada en la que no estoy, una quinta o una sexta, Lucrecia está muy feliz en Nueva York ahora con Nadia”, sostuvo.

Tras su salida de la exitosa ficción de Netflix, admite extrañar tanto a su personaje como a sus compañeros de elenco. Y no es sorpresa, ya que compartió diversas experiencias con ellos durante los rodajes de las tres entregas, en las cuales Lucrecia ha tenido un desarrollo sumamente atrapante para la audiencia. ¿Qué esperar ahora? Danna tampoco lo sabe, pero está ansiosa por verlo.

“A uno siempre lo sorprende y más Netflix, que siempre cada temporada uno no sabe qué va a pasar. Pero me emociona mucho estar al pendiente del proyecto y los echo de menos muchísimo”, agrega.

LA VIDA DESPUÉS DE “ÉLITE”

Con 25 años, Danna Paola se ha consolidado como una de las celebridades más destacadas de América Latina. Su paso por la televisión es innegable y su carrera musical ha despegado con éxito, así que arriesga en subirse “hacia la música e ir hacia la Luna” en referencia a su reciente tema musical para “Más allá de la luna”, la nueva película de animación de Netflix que se estrena el próximo 23 de octubre.

“Para mí, ha sido una experiencia increíble el poder componer y armar mi proyecto musical, creativamente, con el apoyo de mi equipo y mi discográfica, mis fans y Netflix, que me apoyó desde la primera vez justo con ‘Élite’ y la primera canción que saqué”, cuenta a RPP Noticias en referencia a cómo la serie le abrió muchas puertas en la escena artística.

En estos momentos, la artista continuará haciendo música y –aunque no brinda demasiados detalles– se muestra emocionada por lanzar su próximo álbum. Paralelamente, trabaja en sencillos y en proyectos dirigidos al público infantil como “Viaje a la luz”, la canción en español para “Más allá de la luna” que guarda un poco de su propio estilo pop.

“Creo que ha sido un gran viaje que he disfrutado mucho y no he dejado de sacar música. Es algo que me emociona un montón, viene mi nuevo álbum de estudio, en cuanto menos lo esperen. Y a la par, este tipo de proyectos que me llenan el alma creativamente, me inspiran para todo lo demás que estoy haciendo”, concluye Danna Paola.

