Danna Paola cumple 25 años este 23 de junio.

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, cumple 25 años de vida este martes 23 de junio. La intérprete es recordada por sus papeles en varias telenovelas, pero sobre todo por su trabajo como Lucrecia (Lu) en la serie "Élite".

Por ello, sus amigos y colegas de la exitosa serie de Netflix aprovecharon la ocasión para enviarle cariñosos mensajes a Danna Paola en el día de su cumpleaños.

El actor chileno Jorge López, quien fue el hermanastro de Danna Paola en la serie de Netflix, compartió una serie de fotografías en las que resaltó el buen humor de su colega.“¡HBD! Feliz vida siempre po”, escribió.

La actriz Georgina Amorós también envió un cariñoso mensaje a través de Instagram. “A mi amiga, la de los ojos profundos y el corazón honesto, cálido e infinito. Te amo”, expresó la española de 22 años, junto con un collage fotográfico de ambas artistas en la playa.

Por su parte, la actriz Mina El Hammani, quien dio vida a Nadia en la serie “Élite”, dedicó una 'storie' a Danna Paola. “Feliz cumpleaños mi querida Danna Paola. Te quiero tanto”, indicó en la publicación.

De la misma manera, Omar Ayuso, quien interpretó a Omar en la popular serie española, recurrió a las 'stories' de Instagram, para recalcar el cariño hacia su colega.​ "Feliz cumpleaños a mi súper estrella mexicana favorita. Te quiero y te extraño muchísimo, Dannita", señalo.

"UN CUARTO DE SIGLO"

Danna Paola aprovechó el día de su cumpleaños para expresar su felicidad y agradecimiento por todas las experiencias que ha tenido hasta el momento, pues la joven es una de las artistas mexicanas juveniles más exitosas de su país.

"Ok, no me lo creo que tan rápido llego este cuarto de siglo, una locura.... muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más", anotó.

"Definitivamente estoy muy agradecida, en paz, reflexiva y llena de luz interna que me hace soplar las velas este año con una sonrisa sincera, y segura de que he construido a la mujer que deseé tanto ser, hasta ahora", sostuvo Danna Paola.

"Gracias infinitas por tantos deseos, mensajes, llamadas, videos, cartas, flores, tartas, regalos, detalles bellísimos , y tanto amor sin importar la distancia. Gracias, Y si estoy sonriendo con lágrimas en los ojos, comiendo pastel mientras veo la lluvia caer en mi balcón, es porque... I’M 25 BITCH", concluyó.

