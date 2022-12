Carole Baskin, una de las protagonistas de la docuserie 'Tiger King', competirá en 'Dancing With The Stars'. | Fuente: Netflix

Carole Baskin, una de las protagonistas de la exitosa docuserie de Netflix "Tiger King" fue anunciada como parte del elenco de la competencia de baile en televisión "Dancing With The Stars".

La cadena ABC hizo el anuncio sobre la temporada 29 del programa, que comienza el 14 de septiembre, y este año estrena una nueva conductora, la modelo Tyra Banks.

Los productores de "Dancing With The Stars" usualmente incluyen una o dos figuras muy controversiales en el concurso televisivo, han elegido este año a Carole Baskin, una de las protagonistas de "Tiger King" y quien mantiene una guerra contra Joe Maldonado, mejor conocido como Joe Exotic.

Además, la dueña de un refugio para felinos grandes en el estado de Florida en EE.UU. está en el centro de una ola de rumores que la acusan de ser responsable de la desaparición de su marido hace más de dos años.

Vale la pena recordar que esta docuserie fue por varias semanas el programa más visto de Netflix en Estados Unidos al inicio de las medidas de confinamiento.

La entrega pasada Shawn Spencer, el primer jefe de prensa del presidente Donald Trump fue el controvertido personaje elegido para colocarle picante al concurso de baile.

NUEVOS CONCURSANTES

En la temporada 29 de "Dancing With The Stars", los fans de los realities en Netflix podrán ver a Chrishell Stause de "Selling Sunset", la entrenadora Monica Aldama de "Cheer". También participará Kaitlyn Bristowe, la estrella "The Bachelor" y "The Bachelorette".

El escuadrón latino está a cargo de la actriz Justina Machado, de la versión en inglés de "La reina del sur" y la comedia "A Day at a Time". Además contará con el cantante AJ McLean, quien se hizo famoso como parte de la banda Backstreet Boys.

El grupo de concursantes lo completan los deportistas Vernon Davis, campeón del SuperBowl de fútbol americano, la ex estrella de la NBA, Charles Oakley y el ex patinador olímpico sobre hielo Johnny Weir.

Asimismo, participan los actores Anne Heche, Skai Jackson, Jesse Metcalfe, Nev Schulman, la conductora Jeannie Mai y el rapero Nelly. (EFE)

