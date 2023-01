Saltaron los rumores de un posible romance entre Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, protagonistas de 'Bridgerton'. | Fuente: Netflix

El romance entre los aristócratas Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page) es la principal atracción de "Bridgerton", serie que se encuentra entre los 10 títulos más vistos por los peruanos en Netflix.

¿Es posible que la química entre los protagonistas haya saltado de la pantalla a la vida real? Los actores respondieron a los rumores con buen humor, riéndose sobre un posible romance entre ellos fuera de cámaras.

"Creo que todo lo que necesitas saber está en cámara. Por eso lo presentamos tan bello para ustedes", bromeó el intérprete. "Volaron chispas de los hermosos guiones que nos entregaron, así que creo que ese material chispeante fue más que suficiente", agregó Regé-Jean Page en una entrevista con Access.

Por otro lado, la protagonista de "Bridgerton" admitió que le atrajo la serie porque Shonda Rhimes se encuentra detrás de la producción. Ella es conocida por sus notables personajes femeninos ya sea en "Grey's Anatomy" o "How to get away with murder".

"Sabía que las mujeres iban a tener acción. No iban a ser, ya saben, mujeres tímidas... Eso me entusiasmó", contó Phoebe Dynevor.

¿DE QUÉ SE TRATA?

El nuevo éxito de Netflix se basa en las novelas románticas de Julia Quinn. La trama se centra en varias estimadas familias de la alta sociedad inglesa y sus cazas románticas a través del lente de la columnista de chismes, Lady Whistledown.

En “Bridgerton”, se presencian romances y atracción sexual entre jóvenes aristócratas, así como traiciones y escándalos propios de la época de la Regencia.

La primera temporada, de 8 capítulos, está disponible en Netflix y ha logrado ubicarse entre las más vistas a nivel nacional. Aún no se ha confirmado la segunda temporada, pero Production Weekly dio a conocer que se ha registrado un proyecto llamado "Bridgerton 02" que comenzará a grabarse en marzo del 2021 en Inglaterra.

Lady Whistledown daría por hecho la continuación.

