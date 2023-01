'Anne with an E': Actriz de la serie de Netflix fue diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años. | Fuente: Netflix

Por medio de sus redes sociales, la actriz Miranda McKeon reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años. La popular ‘Josie Pye’ de “Anne with an E” de Netflix contó cómo se sintió tras recibir esta noticia tras visitar a sus médicos.

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una en un millón. Soy tan especial”, se lee en su publicación. A pesar de ello, se mostró optimista porque hará lo posible para enfrentar esta enfermedad.

Asimismo, Miranda McKeon relató que, como el cáncer de mama está en su inicio, será tratado a tiempo para evitar complejidad más adelante:

“Trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien”, agregó.

Tras su publicación, sus compañeros de “Anne with an E” y, en especial, Amybeth McNulty le envió un mensaje esperanzador a su colega de reparto en la serie de Netflix: “Te respaldamos, siempre”, escribió.

¿Habrá cuarta temporada de "Anne with an E"?

A pesar de tener muy buena calificación por parte de IMDB con 8.7 estrellas y Rotten Tomatoes con un 89% de aprobación, “Anne with an E” fue cancelada por Netflix. Esto ocasionó que se habrá un debate ya que muchos fanáticos esperaban que pueda tener una cuarta temporada.

Los encargados de realizar la producción no salieron al frente para confirmar o negar una continuación y los fans que se quedaron con la duda. Se conoció que la razón por la que decidieron darle un stop fue porque Netflix y CBC no llegaron a un acuerdo, según lo que publicó Moira Walley-Beckett, guionista y creadora de “Anne with an E”, en su cuenta de Instagram.

A pesar de ello, confesó en una entrevista para Bustle que sí quiere hacer una cuarta temporada, así que envió un mensaje a los fans: "Por favor, sepan que nosotros también luchamos. Intentamos cambiar de opinión. Intentamos encontrar un nuevo hogar. Intentamos hacer una película final...", dijo.

