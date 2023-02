Naya Rivera falleció a los 33 años en un lago en California (Estados Unidos). | Fuente: Instagram / Naya Rivera

La muerte de Naya Rivera, a los 33 años, continúa conmocionando al mundo del entretenimiento internacional. El cadáver de la actriz de la exitosa serie musical “Glee” fue hallado este 13 de julio tras desaparecer el pasado 8 de julio en el lago Piru, ubicado al norte de Los Ángeles (EE.UU.).

La estrella televisiva se encontraba dando un paseo en bote junto a su hijo Josey, de 4 años, cuando se reportó su desaparición. Precisamente, fue el infante la última persona en verla viva y, según contó a las autoridades del condado de Ventura, (California, EE.UU.), su madre falleció en un intento por salvarle la vida.

Durante una reciente rueda de prensa, el sheriff Bill Ayub reveló lo que el pequeño hijo de Rivera, fruto de su antiguo matrimonio con Ryan Dorsey, les contó acerca del trágico accidente.

“Sabemos, por su hijo, que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje. Fue durante ese tiempo que su hijo describió que fue subido al bote por Naya, quien lo empujó a la cubierta desde atrás”, dijo el sheriff. “Le dijo a los investigadores que miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo la superficie del agua”, añadió.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, en el lago Piru “hay muchas corrientes que aparecen particularmente en la tarde”, por lo cual cree que Rivera desapareció “a media tarde”. Asimismo, cabe la hipótesis de que el bote en que la intérprete navegaba comenzó a ir a la deriva.

“No estaba anclado y [ella] reunió suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al bote, pero no lo suficiente para salvarse”, indicó el sheriff a la prensa. Finalmente, agregó que no existen indicios para afirmar que se trata de un asesinato o suicidio.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Naya Rivera fue reportada desaparecida el pasado 8 de julio. La actriz alquiló un bote para navegar por el lago Piru, al sur de California, en compañía de su hijo de 4 años. El niño fue hallado durmiendo en el bote, luego de varias horas desde que partieron del muelle.

El niño portaba un chaleco salvavidas y el de Rivera también fue encontrado allí. Según contó a las autoridades, su madre había ido a nadar. Empezó, entonces, la búsqueda de la estrella de “Glee” que convocó la atención de la prensa internacional.

Luego de tres días de buscar sin éxito a la intérprete de origen puertorriqueño, las autoridades estadounidenses cambiaron la misión de rescate por una de recuperación del cuerpo. Además, indicaron que la artista podría haber muerto por ahogamiento.

Ese mismo día, sin embargo, la Policía del Condado de Ventura la dio por muerta tras horas de infructuosa búsqueda. Además, se filtró un video en el que podía apreciarse a Naya Rivera, horas antes de su desaparición, cuando entraba al lago.

De este modo, continuaron manejando la hipótesis de un ahogamiento y estudiaron la posibilidad de que su cadáver pudo quedar enredado en la vegetación del lugar. Para localizar el cuerpo de Rivera en las aguas turbias del lago utilizaron un equipo sonar y a un perro especialmente entrenado.

"No sabemos si la encontraremos en 5 minutos o en 5 días, así que seguiremos con el esfuerzo", manifestó anteriormente a CNN el capitán Eric Buschow, vocero de la oficina del Sheriff de Ventura County.

Este 13 de julio, las autoridades finalmente hallaron un cuerpo que, tras algunas horas de “recuperación”, lograron reconocer como el de la actriz.

