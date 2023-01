Tras el fallecimiento de Naya Rivera, su exesposo Ryan Dorsey se habría mudado con su hermana Nickayla. | Fuente: AFP/Instagram

El pasado julio, se confirmó la muerte de Naya Rivera luego de que cayera a un lago durante un paseo en bote junto a su hijo. Sus fanáticos lloraron su pronta partida y lamentaron que dejara al pequeño Josey, fruto de su matrimonio con Ryan Dorsey, de quien se divorció un tiempo atrás.

Dorsey se ha dedicado enteramente a la crianza de su hijo, debido al hecho traumático que experimentó por el fallecimiento de su madre. Sin embargo, un nuevo reporte señaló que ha tenido un acercamiento a la hermana de la actriz de “Glee”, Nickayla Rivera, tía del menor de cinco años, luego de que se mudara a la casa del actor.

Según Daily Mail, ambos habían sido captados “tomados de la mano” en un centro comercial, aunque las imágenes tomadas no son lo suficientemente claras. El diario británico apunta que la joven de 22 años y su excuñado se han vuelto inseparables en todo este tiempo tras el deceso de su hermana mayor, Naya Rivera.

Ante las especulaciones de un posible romance, Ryan Dorsey no pudo guardar silencio y lamentó que se difundan este tipo de informaciones. “No puedo creer que esto sea la vida real y que estoy a punto de hablar de estas tonterías”, inició en un video publicado en Instagram, después de mantenerse alejado de las redes sociales.

“Me llamó la atención que hay muchas personas que tienen mucho que decir y muchas opiniones sobre la trágica situación de nuestra familia. Hay gente que hace juicios y haciendo suposiciones y envían mensajes terribles y desean la muerte hacia extraños de los que no saben nada, es muy loco”, añadió Dorsey.

En ese sentido, el artista de 37 años explicó la razón por la que Nickayla Rivera empezó a vivir con él y su hijo Josey. La decisión fue tomada ante el pedido del mismo pequeño, quien afronta una pérdida muy dura a su corta edad y, en estos momentos, la modelo viene ayudando con el cuidado del niño.

“Me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘quiero que Titi viva con nosotros para siempre’. Porque ella es lo más cercano que tiene a una madre. Porque vas a necesitar toda la ayuda que puedas obtener como un padre soltero, que trata de construir su carrera y navegar este desastre con tu hijo y tienes que lidiar con esto cada hora de cada día por más de 80 días”, reveló Ryan Dorsey.

LO QUE DIJO LA HERMANA DE NAYA RIVERA

En sus historias de Instagram, Nickayla Rivera también se refirió a los rumores en torno a su relación con su excuñado y padre de su sobrino. Criticó duramente lo que fue publicado en el artículo de Daily Mail, y rechazó que esto sea permanente.

“Es una situación temporal. Después de todo lo que ha tenido que pasar, ¿cómo puedes negarle eso? ¿Debido a qué? ¿A lo que podrían pensar o decir algunos extraños, o escupir algo de odio basado en algún tabloide desacertado, poco lógico y mal informado?”, escribió la hermana de Naya Rivera.

“En el momento más oscuro de mi vida, la única cosa que importa es mis amistades y mi familia. Estar ahí para mi sobrino, aunque no pueda estar ahí para mí misma”, aseguró. “No me preocupa el cómo se vean las cosas porque nadie puede ver cada uno de los momentos agonizantes que todos pasamos. He aprendido que lo que importa más es mostrar compasión, no juzgar a otros y nunca dar el momento por sentado”, agregó.