Demi Lovato augura que Naya Rivera será encontrada sana. | Fuente: Instagram

La cantante Demi Lovato utilizó su cuenta de Twitter y pidió a sus seguidores que unan sus deseos para que encuentren a la actriz de "Glee", Naya Rivera, con vida.

"No pido a menudo, pero a veces mis tweets se hacen realidad, por lo que juntos vamos a manifestarnos en Twitter que Naya se encuentra sana y salva", anotó en la red social

"¡Vamos! ¡Pongamos esta energía ahí fuera: la encontrarán sana y viva!", escribió la intérprete, convirtiendo este pedido en la tercera vez que habla sobre la desaparición de Naya Rivera.

Anteriormente, Demi Lovato escribió en una storie de Instagram: "Por favor, oren para que Naya Rivera se encuentre sana y salva". Y, en otro momento, indicó: "Oren por Naya. Nada es imposible con Dios".

Cabe anotar que la cantante de "I Love Me" trabajó al lado de Naya Rivera, en la exitosa serie de televisión "Glee", donde interpretó a Dani, un personaje recurrente en la quinta temporada de la serie, que sirvió como un interés amoroso para Santana López de Rivera.

NAYA RIVERA ES DADA POR MUERTA

Las autoridades consideran que la actriz Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie "Glee", murió ahogada en un lago al norte de Los Ángeles (EE.UU.), después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito.En una rueda de prensa, un portavoz del sheriff del condado de Ventura explicó que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento, aunque aún no han conseguido localizar el cuerpo de la actriz, que alquiló un barco recreativo con su hijo de 4 años en la tarde del miércoles y no regresó."Alquilaron la embarcación en torno a las 13.00 (hora local) por tres horas y cuando a las 16.30 no regresó los empleados fueron a buscarla, ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia", detalló el sargento Kevin Donoghue.Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre, de 33 años, "pero ella nunca logró salir del agua".

Te sugerimos leer