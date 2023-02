Natasha Dupeyrón fue víctima de abuso sexual en su adolescencia: 'Tenía miedo de decirlo en voz alta'. | Fuente: Instagram

Tras varias alzas de voz en contra de la violencia y abuso sexual, muchas actrices mexicanas han contado su experiencia como Daniela Luján. A ella, se sumó Natasha Dupeyrón, quien, por medio de un vídeo en redes sociales, se animó a contar la vez que sufrió esta mala experiencia.

La joven mexicana decidió hablar abiertamente sobre este hecho que pasó en su adolescencia que la marcó por completo. Al borde del llanto, la artista aseguró que no es fácil lidiar con este tipo de ataques y mucho menos, contarlo.

Visiblemente afectada, Natasha dijo que la invitaron a colaborar junto con 18 mujeres más para apoyar al movimiento feminista y al que apoya activamente desde hace años. “Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir, pero fui porque es un movimiento que amo, aunque tenía este sentimiento extraño”, comentó.

“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”, comentó la ‘La Chiquis’ en “La Casa de las Flores”.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta de que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan, me sentí identificada con lo que estaba cantando”, añadió actriz de 29 años.

Es la primera vez que Natasha Dupeyrón habla abiertamente de su pasado, y aseguró que cuando se sienta más segura, revelará detalles del caso:

“Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo, porque si tú estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”, indicó con lágrimas en los ojos.

“No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”, agregó en su video de casi cinco minutos.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de todas las mujeres y hombres que le han escrito y espera que su testimonio sirva para que más personas puedan denunciar este tipo de casos.

