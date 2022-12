Natalie Portman cumple 40 años: Estos son los 7 personajes más recordados de la actriz | Fuente: Composición

La ganadora del Oscar Natalie Portman hoy convertida en uno de los grandes íconos de Hollywood cumple 40 años este 9 de junio. Protagonista de películas de culto y franquicias millonarias como la de Marvel (“Thor”), la actriz israelí-estadounidense supo cómo hacerse un espacio en esta demandante industria.

Natalie Portman empezó su carrera siendo una niña cuando a los 13 años participó en la película “Leon: The Professional”. Este film no solo la presentó como una de las grandes promesas actorales de los noventa sino también impregnó su imagen de Lolita convirtiéndola en fetiche para productores, directores de casting y fans.

Frente a esta experiencia, la también productora y escritora de libros para niños, ha encontrado en el activismo un espacio para expresar su compromiso social con diversas causas, entre ellas el feminismo, a raíz del movimiento Me Too en Estados Unidos.

Por eso, y porque es una de las actrices contemporáneas más importantes, esta nota hace un repaso por sus mejores interpretaciones.

Leon: The Professional (1994)

Esta película francesa marcó el debut cinematográfico de Natalie Portman (13 años). Escrita y dirigida por el francés Luc Bessonm, “Leon: The Professional” está ambientada en Nueva York donde la niña de doce años, Mathilda Lando, pierde a su familia a manos de un policía corrupto vinculado con la venta de droga y es rescatada y adoptada por un asesino a sueldo llamado León (Jean Reno).

En 2018, durante una marcha de mujeres en Los Ángeles, Estados Unidos, Portman reveló que fue víctima de “terrorismo sexual” tras su actuación en esta película. Ella contó que empezó a sentirse sexualizada tras el estreno al punto de inhibir su expresión y cubrir su cuerpo. Sobre todo luego de la primera carta que recibió de un fanático en la que le detallaba su “fantasía” de violarla.

Star Wars (1999)

Natalie Portman pertenece a la realeza de “Star Wars”. La actriz fue elegida por George Lucas el 1997 para el papel de la reina Padmé Amidala en la trilogía de Star Wars “Episode I - The Phantom Menace” (1999), luego también formaría parte de “Episode II - Attack of the Clones” (2002) y “Episode III - Revenge of the Sith’ (2005)”

Sin duda este papel consolidaría su carrera en Hollywood al representar a uno de los personajes más relevantes de la saga galáctica.

V for Vendetta (2005)

Esta película de acción y ciencia ficción escrita por Wachowski y dirigida por James Teague presenta a Natalie Portman interpretando el papel de una joven gentil y sensible pero impenetrable cuando es necesario.

Según lo relatado por la misma actriz, caracterizar a Evey Hammond en esta película distópica marcó un antes y un después en su carrera por la exigencia emocional y física que requería la escena en la que “V”, el protagonista enmascarado la detiene y le rapa la cabeza.

Closer (2004)

Natalie Portman consiguió su primera nominación a los premios Oscar gracias a su actuación en “Closer”, en la que comparte elenco con grandes figuras como Julia Roberts, Clive Owen y Jude Law.

Esta cinta dirigida por Mike Nichols y presenta las complejas relaciones entre dos parejas donde las relaciones sexuales, la atracción y la infidelidad serán los ingredientes principales. Gracias a esta actuación, Portman ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en 2004.

Black Swan (2010)

Interpretar a Nina Sayers, una bailarina de ballet que lucha contra sus demonios le valió el primer y único premio Oscar a Natalie Portman en 2010. Este film dirigido por Darren Aronofsky se centra en la lucha de la bailarina para lograr la interpretación perfecta del papel protagónico de la obra “Lago de los cisnes”.

Además de la estatuilla de Hollywood, la actriz también ganó un Globo de Oro, el BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores por su interpretación.

Jackie (2016)

Producida por Fox Searchlight y bajo la dirección de Pablo Larrain, esta película biográfica en la que interpreta a Jackie Kennedy le valió una nominación al Oscar en la categoría Mejor actriz.

La historia, considerada el trabajo más impactante de Natalie Portman, se centra en la vida de Jackie Kennedy la Primera Dama de Estados Unidos y cómo esta debe enfrentar su luto y el dolor generado tras el asesinato de su esposo.

“Thor” y “Avengers”

En los últimos años, Natalie Portman supo cómo ir de la mano con las grandes producciones de Hollywood con su participación en las películas de Marvel “Thor” y “Avengers”. Por ello, el próximo estreno de “Thor: Love and Thunder” en febrero del 2022 es muy esperado por los fans.

Así, Portman marcará su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel para recuperar su rol como Jane Foster convertida en una versión femenina de Thor, luego de su aparición en las dos primeras cintas del superhéroe nórdico "Thor" (2011) y "Thor: The Dark World" (2013).

