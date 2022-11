Naomi Campbell anuncia que convirtió en madre a los 50 años | Fuente: Naomi Campbell

La supermodelo británica Naomi Campbell ha sorprendido a sus seguidores con al revelar que se acaba de convertir en madre por primera vez a los 50 años. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su bebé.

La fotografía que ha compartido Naomi Campbell muestra una de sus manos sosteniendo delicadamente los pies de su bebe. Si bien aún no se conoce el nombre, el lugar y ni la fecha dónde nació, porque la modelo ha mantenido toda esta información en reserva, sí se sabe es una niña, según informó el medio PageSix.com.

“Una hermosa bendición chiquita me eligió a mí para ser su mamá", escribió Campbell en su publicación. "Me siento honrada de tener a esta alma amable en mi vida, no tengo palabras para describir el vínculo para toda la vida que desde ahora comparto con mi ángel. No existe un amor más grande".

Reacciones

Los mensajes de felicitación y cariño no se hicieron esperar para Naomi Campbell porque diseñadores como Donatella Versace y Marc Jacobs, y editores de diversas revistas de moda no dudaron en comentar la publicación.

"¡Ay Dios mío! ¿Hoy es el día? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y que suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todas partes", escribió Jacobs.

Donatella Versace también envió un saludo: “¡Naomi, hoy paso de ser tu hermana a ser la tía de tu niña! ¡¡Estoy tan feliz por ti que no puedo esperar para conocerla!! Mucho, mucho amor de parte de Donatella y Allegra”.

