Empezó con el 2021 con el pie derecho. El cantante venezolano Miguel Mendoza, más conocido como Nacho, comenzó este año lanzando “Low”, tema que nació gracias a la composición de dos nuevos talentos Neel y Marval.

Para el intérprete de “Mi niña bonita”, cerrar el 2020 con el EP ‘De Vuelta A Casa’, le dio pie a que tenga nuevas perspectivas de que lo quiere mostrar este año. En conversación con RPP Noticias, el cantante señaló que disfrutó hacer este material, su nueva faceta como coach en "La Voz República Dominicana" y sus planes con Chyno Miranda.

“Fue una experiencia muy linda porque hice canciones muy lindas, la disfruté mucho. Me alejaron de la ansiedad de estar pendiente en un estudio, la pandemia me enseñó muchas cosas por eso me enfoqué en divertirme”, contó. “El EP está lleno de muy buenas canciones. Este año quise hacer música nueva, he querido renovarme”, dijo Nacho.

COMPROMISO CON NUEVOS TALENTOS VENEZOLANOS

Neel y Marval son dos jóvenes cantantes y compositores que, en un campamento que realizó el artista por Venezuela, captaron la atención del integrante del dúo Chino y Nacho por lo que no dudó en trabajar con ellos.

“Hice una ruta, un recorrido en Venezuela, reuniéndome con todos los talentos jóvenes entre cantantes y compositores, tipo como campamentos de composición para encontrar nueva música, estos chicos que quizá no habían nacido cando yo empecé, hoy analizan esta bonita oportunidad de acompañarme”, agregó Nacho.

Si bien el artista pudo otorgarle el mérito solo como compositores, vio en ellos una luz de éxito por lo que les invitó a que hicieran el tema juntos:

“Llega Neel y Marval y me ayudaron a crear varias canciones, y entre ellas está “Low”, yo podía grabarlo solo y otorgarle el mérito a ellos como compositores, pero es mucho mejor cantar con ellos. Regalarles esta oportunidad es bonito porque me convierto en un escalón en su crecimiento”, sostuvo.

FACETA COMO COAH EN “LA VOZ”

Por primera vez en República Dominicana, llega el show de talentos más grande de América Latina a este país, “La Voz”, donde cuatro entrenadores buscan nuevos artistas para ayudarlos a crecer profesionalmente.

En esta edición del 2021 -que se aplazó hasta este año por la pandemia- tendrá como coach a Nacho quien incursionará como 'profesor' para estas estrellas que comenzarán a brillar de a pocos con los consejos de un artista con larga trayectoria:

“Para mí es un honor que hayan confiado en mí y en lo que yo tengo para ofrecer y aportarle a personas que están empezando a construir la realidad de lo que soñaron. Poder aconsejar sin tener que imponer es bonito y estoy muy agradecido con Dios, con la organización por tomarme en cuenta en una tarea que requiere de mucho compromiso y seriedad”, dijo muy emocionado.

PLANES CON CHYNO MIRANDA

En el 2020, Chino y Nacho lanzó un disco antes de que el cantante contrajera la COVID-19 y tuviera serios problemas de salud. Ambos tenían planes de una gira y muchos proyectos, y, a pesar de que la pandemia aplazó sus aspiraciones, siguen manteniéndose firmes como dúo.

“Estamos planteando hacer una gira que espero lo logremos, así que hay muchos proyectos juntos. Toca esperar que Chino esté al 100. Tome el tiempo que tome yo estoy dispuesto a seguir con nuestros planes”, comentó.

Como se recuerda, Nacho estuvo al pendiente de la recuperación de Miranda y aseguró que su ayuda fue espiritual ya que tienen una unión muy fuerte como “amigos y compañeros de trabajo”.

Ahora, este 2021, Nacho revela que se siente renovado y está inquieto por mostrar nueva música. “Low” es solo el inicio de esta aventura, ya que de aquí en adelante se propondrá nuevos retos:

“Van a disfrutar de mucha música, me conecté con lo romántico, poético. El amor está fluyendo mucho en mí entonces van a encontrar buenas canciones con un gran contenido”, concluyó.

