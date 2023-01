El actor Billy Drago Falleció a los 73 años. | Fuente: Paramount Pictures

El actor estadounidense Billy Drago, conocido por su participación en el clásico del cine negro "Los Intocables" ("The Untouchables" 1987) y también por sus abundantes papeles de villano, murió hoy en Los Ángeles (EE.UU.) a los 73 años, informó su representante a The Hollywood Reporter. Este medio especializado aseguró que el fallecimiento del actor se debió a las complicaciones derivadas de un derrame cerebral que había sufrido. Aunque su carrera incluye papeles en series como "Charmed" o "X-Files" y roles en cintas como "Pale Rider" (1985), que dirigió y protagonizó Clint Eastwood, Drago se hizo popular para el gran público por interpretar al cruel y sanguinario mafioso Frank Nitti en "The Untouchables". En esta película, dirigida por el cineasta Brian de Palma, Drago encarnó al compinche de Al Capone (Robert de Niro), que se enfrentaba a cara de perro con el agente federal Eliot Ness (Kevin Costner).

Sean Connery, que ganó el Oscar al mejor actor de reparto por este trabajo, Andy García y Patricia Clarkson completaban el elenco de una película todavía hoy muy recordada por escenas como el tiroteo en las escaleras de la estación de tren de Chicago, que rendía homenaje, con un carrito cayendo a cámara lenta, a la obra maestra "El acorazado Potemkin" (1925) de Sergei M. Eisenstein. Billy Eugene Burrows, su nombre real, nació en Hugoton (Kansas, EE.UU.) en 1945 y de joven fue periodista para la agencia Associated Press y también para la radio. Como actor trabajó en varias ocasiones con el especialista de cine acción Chuck Norris, y apareció además en el videoclip "You Rock My World" (2001) del rey del pop Michael Jackson, un clip musical con mucho sabor hollywoodiense ya que en el participaron Marlon Brando y Chris Tucker. Drago estuvo casado con la también actriz Silvana Gallardo, que falleció en 2012 a los 58 años. EFE