Lynda Carter y Gal Gadot, intérpretes de la Mujer Maravilla en la televisión y el cine, se reencontraron en el DC FanDome. | Fuente: Composición/Warner Bros.

Lynda Carter y Gal Gadot -actrices que han interpretado a la Mujer Maravilla en 1975 y en la actualidad, respectivamente- se reecontraron virtualmente en el DC FanDome, convención dedicada a todos los contenidos relacionados con DC Comics. Frente a la pandemia de COVID-19, la película “Wonder Woman 1984” tuvo que ser aplazada hasta nuevo aviso y, por esa razón, fue uno de los paneles más esperados en el evento digital.

“Wonder Woman 1984” ha visto afectado su estreno por los cierres de los cines, pero los fanáticos no pierden la esperanza de ver muy pronto a Gadot bajo el título de la superheroína. No solo los espectadores están convencidos del gran trabajo que ya ha hecho la artista, ya que Carter le dedicó unas palabras de admiración.

La primera Mujer Maravilla destacó la importancia del rol de Gal Gadot, bajo la dirección de Patty Jenkins, a través de una anécdota personal. En ese sentido, reveló que su hija finalmente comprendió el gran significado que tiene la superheroína de DC Comics luego de ver la película “Wonder Woman”.

“Soy la fan desde el primer día de Patty”, confesó Lynda Carter, quien dio vida al personaje en la televisión a mediados de los 70's. “Cuando mi hija vio a Gal como la Mujer Maravilla, me dijo ‘mamá, finalmente entiendo por qué todo el mundo te idolatra. Por fin entiendo lo que significa para todos’. Y esa es mi hija, así que gracias a Gal y Patty”, sostuvo.

LA RESPUESTA DE GAL GADOT

Ante ello, la estrella Gal Gadot se mostró completamente honrada por las declaraciones de Carter, y le agradeció su participación en la convención virtual DC FanDome para hablar sobre la Mujer Maravilla y su secuela en el cine.

“Eres como una Mujer Maravilla en la vida real, y no puedo estar más agradecida de tener tu guía y poder llamarte ‘mamá oso’”, expresó la actriz israelí. “Te agradezco personalmente por todo lo que has hecho por mí y todo el mundo. Ahora todo esto (el panel) está completo, porque estás aquí”, agregó.

