Moon Ji Yoon había ingresado al hospital el 16 de marzo, dos días antes de fallecer. | Fuente: Captura de pantalla

El portal coreano NAVER informó el sensible fallecimiento del actor Moon Ji Yoon a los 36 años. El artista se hizo conocido por participar en el dorama “Golden Garden” y “Cheese in the Trap”.

De acuerdo con Family ENT, la agencia que los representaba, envió un comunicado de prensa anunciaron el deceso del también modelo a las 8:56 de la noche de este 18 de marzo a causa de una sepsis aguda (envenenamiento de la sangre).

Esta enfermedad es una afección médica grave que produce inflamación en todo el cuerpo a causa de una infección. Según los partes médicos, Moon Ji Yoon ingresó al hospital por emergencia el 16 de marzo por un dolor de garganta y luego quedó inconsciente.

“Recientemente fue al hospital porque tenía dolor de garganta intenso, pero su condición empeoró mucho y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Perdió el conocimiento después de eso y no pudo recuperarse”, aseguró Family ENT.

La agencia también indicó que respetarán el pedido de la familia quienes quieren tener un funeral en privado en el Hospital Universitario de Inje, esto también se debe a que no quieren exponer a los fanáticos de Moon Ji Yoon por el brote del nuevo coronavirus.

Por esta razón, los seguidores del actor que vayan a despedirse de él serán impedidos de acercarse. Para finalizar, Family ENT exhortó a la población a que no crean las noticias falsas entorno a la muerte del artista: “Era una persona sana. Espero que no haya especulaciones”.

SOBRE MOON JIN YOON

El reconocido actor coreano nació el 18 de febrero de 1984 y también incursionó en el modelaje. Su última participación fue en el dorama de suspenso y misterio Golden Garden (2019) de MBC, compartiendo roles con Han Ji Hye y Lee Sang Woo.

Desde el 2002 estuvo en doramas siendo Chees in the Trap (2016) la más conocida que también tuvo su versión para el cine en el 2018.

Te sugerimos leer