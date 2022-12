Janick Maceta desfiló en el Miss Universo 2021 con un traje típico inspirado en la bandera peruana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Rodrigo Varela

Después de quedar entre los tres primeros lugares en el Miss Universo 2021, Janick Maceta regresó al Perú. Y tras su retorno, la reina de belleza reveló que el traje típico que desfiló durante el certamen estuvo motivado por el Bicentenario de la Independencia.

"Ese [el atuendo] era el regalo que le di a todos los peruanos por el Bicentenario", dijo la ingeniera de sonido este lunes 24 de mayo en la emisión de "Magaly TV: La Firme". "Portarlo fue un orgullo gigante. Y me fui hasta la punta del escenario, porque dije: 'este espectáculo que voy a dar tiene que ser wow'", añadió.

Y es que el traje típico con el que desfiló Janick Maceta representó al Perú debido a los colores de la pariguana, flamenco andino que inspiró la bandera nacional. Así, la blanquirroja pudo verse en todo el mundo gracias a un vestido que le dejó heridas leves a la modelo peruana tras llevarlo en alto.

Asimismo, señaló que fue recibida por sus compatriotas entre aplausos luego de bajar del avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero la fama no le hace olvidar a Janick Maceta el mensaje que está decidida poner en marcha: trabajar por los niños y las niñas que son víctimas de violencia sexual en el Perú. "Se tiene que seguir trabajando por eso, hablando del problema y creando soluciones a largo plazo", afirmó.

Una de las iniciativas que Janick Maceta busca promover tras su impactante paso por el Miss Universo 2021 es la implementación de cámaras de Gesell a fin de que los niños y las niñas que son víctimas de violencia sexual puedan tener acceso a ellas. "Trato de evitar la revictimización", informó.

La vida privada en su sitio

Por otro lado, al ser consultada por la relación sentimental que mantiene con un ingeniero de sonido, que es su compañero de trabajo, la Miss Perú 2020 confirmó que se encuentra con pareja, aunque no quiso entrar en detalles.

"Mantengo mi vida privada, privada", indicó. Y agregó que al trabajar junto a su pareja saben mantener lo personal en otro plano: "Lo mantenemos profesional, completamente. No podemos estar mezclando la relación con el trabajo".

Asimismo, Janick Maceta aseguró que entre tanto estará residiendo entre Perú y Nueva York (Estados Unidos), y, como un punto anecdótico, confesó que todavía no ha logrado verse a sí misma en el Miss Universo 2021. "Todavía no me veo en competencia", manifestó.

"Nadie me ayudó"

No fue sencillo para Janick Maceta representar a nuestro país en el Miss Universo 2021, donde obtuvo un destacado tercer puesto. La peruana cuenta que, durante los ensayos, nadie pudo ayudarla a terminar de probarse un traje, pero recibió el apoyo de la mexicana Andrea Meza, actual ganadora del certamen internacional.

“La preliminar es un momento muy importante y te permite verte en cámaras para hacer correcciones en la final. Entonces, quería pulir algunos detalles. Cuando estaba por salir en el traje de noche y con toda la locura del detrás de escena en la que se vive una presión muy fuerte, llegué y estaba a punto de cambiarme”, dijo la Miss Perú 2020 al programa “Mujeres al mando”.

En ese momento de estrés y preparación para la previa del Miss Universo 2021, la modelo e ingeniera de sonido Janick Maceta confesó que no se acercaba ninguna persona de la producción para asistirla con los problemas que experimentaba con su atuendo de noche, solo acudieron sus compañeras Laura Olascuaga (Miss Colombia) y Andrea Meza (Miss México).

