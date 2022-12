Janick Maceta destacó la ayuda de sus compañeras de Colombia y México en el Miss Universo 2021. | Fuente: Instagram

No fue sencillo para Janick Maceta representar a nuestro país en el Miss Universo 2021, donde obtuvo un destacado tercer puesto. La peruana cuenta que, durante los ensayos, nadie pudo ayudarla a terminar de probarse un traje, pero recibió el apoyo de la mexicana Andrea Meza, actual ganadora del certamen internacional.

“La preliminar es un momento muy importante y te permite verte en cámaras para hacer correcciones en la final. Entonces, quería pulir algunos detalles. Cuando estaba por salir en el traje de noche y con toda la locura del detrás de escena en la que se vive una presión muy fuerte, llegué y estaba a punto de cambiarme”, dijo la Miss Perú 2020 al programa “Mujeres al mando”.

En ese momento de estrés y preparación para la previa del Miss Universo 2021, la modelo e ingeniera de sonido Janick Maceta confesó que no se acercaba ninguna persona de la producción para asistirla con los problemas que experimentaba con su atuendo de noche, solo acudieron sus compañeras Laura Olascuaga (Miss Colombia) y Andrea Meza (Miss México).

“No había nadie que me ayude a poner el vestido. No había nadie que me ayude a ponerme los zapatos. Yo pedía ayuda y nadie se me acercaba […] Solamente vino mi amiga de Colombia, que era mi roommate, y trataba de pegarme el arete. Luego vino Miss México, la nueva Miss Universo, y me ayudó a subirme el vestido. Me empezaron a ayudar”, agregó.

Ganó confianza en el camino

Janick Maceta pudo dejar los nervios atrás tras ser obtener la ayuda de sus amigas en el Miss Universo 2021 y logró desempeñar la preliminar con amplia destreza. Como se sabe, rápidamente se convirtió en una de las favoritas para la corona, aunque los resultados finales la posicionaron en el tercer lugar, por detrás de Miss Brasil y Miss México.

“Los productores me dijeron: ‘Respira’. Y yo me puse nerviosa y tensa, respiro y me preguntan: ‘¿Estás lista?’. Yo volteo con mi cara de gatito y les digo: ‘Estoy lista’”, concluyó sobre la dura experiencia que pudo superar con confianza en sí misma para salir al escenario y brillar por el Perú.

