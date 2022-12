Andrea Meza, la Miss México, fuera coronada como Miss Universo 2021, recibió una serie de comentarios negativos ya que muchos tenían como favorita a la peruana Janick Maceta. | Fuente: Instagram

Después de las críticas que recibió la Miss México, Andrea Meza, tras llevarse la corona del Miss Universo 2021, la modelo respondió a sus detractores a quienes les dejó un claro mensaje.

“Sus comentarios no me van a quitar el título y tampoco es como que me afecte ni me ponga triste, entonces, les mando mucho amor”, comentó la ganadora para los medios mexicanos.

Sin ánimo de criticar a quienes no están de acuerdo con su coronación, Andrea Meza se refirió a Janick Maceta, nuestra representante peruana y destaca su desempeño en el certamen de belleza internacional.

“Ella es una mujer increíble, súper divertida, divina, bella, nos la pasamos súper bien durante la competencia del Miss Universo 2021, hicimos una linda amistad y espero que nos podamos ver cuando regrese a Nueva York”, indicó.

Janick Maceta defiende a Andrea Meza de los ciberataques

A pesar de estar agradecida por el apoyo de sus fanáticos a lo largo del certamen del Miss Universo 2021, Janick Maceta pidió que paren con las agresiones hacia su compañera Andrea Meza y se solidarizó con ella dejando una reflexión.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyar, entonces paren el bullying”, escribió Maceta.

Este comentario fue aplaudido por muchos de sus seguidores y varios de ellos se animaron a pedirle disculpas a Andrea Meza por los ciberataques.

