Ángela Ponce será parte del Miss Perú 2019. | Fuente: AFP

El nombre de Ángela Ponce se hizo conocido en el 2018 al ser considerada como la primera mujer transgénero que podría ganar el Miss Universo. La Miss España 2018 llegará a nuestro país para ser parte del Miss Perú 2019, confirmó la organización.

Este 18 de octubre, la modelo será presentada como una de las invitadas internacionales que asistirán al certamen que se realizará el domingo 20, a las 6:30 p.m., desde el teatro Gran Maracaná y será trasmitido por el canal Latina. A ella la acompañará Alexander González, consultor de moda e imagen.

Hace unos meses, hubo un intercambio de mensajes entre Jessica Newton, directora de la organización de Miss Perú, y la modelo española que anunciaba una futura colaboración. "¡Me encanta empezar el lunes con nuevos proyectos! Ángela Ponce nos vemos en unos días en Madrid para coordinar tu visita a Perú", escribió la empresaria.

Ángela Ponce destacó en el Miss Universo 2018. | Fuente: EFE

¿QUIÉN ES ÁNGELA PONCE?

Ángela María Ponce Camacho nació en enero de 1991 en la ciudad de Sevilla (España), bajo el nombre de Ángel Mario. Inició su transición a los 16 años, a través de un tratamiento hormonal. Ella postuló a Miss Universo España 2018 ─después de un fallido intento como Miss Mundo Cádiz pues el estatuto prohibe la participación de personas transgénero─ y ganó.

Ella trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser transgénero.

Durante su participación en el Miss Universo 2018, la española Ángela Ponce, no clasificó a la etapa final ni entre las 20 finalistas del certamen de belleza. Sin embargo, fue despedida entre una lluvia de aplausos. Luego de que se emitiera un video de su niñez, la reina de belleza desfiló por la pasarela ante la ovación del público.

“La mayor dificultad ha sido enfrentarme a que los demás me vean diferente cuando yo nunca me he sentido diferente. Yo no soy un hombre queriendo ser mujer, no soy un cortocircuito en la barriga de mi madre. No soy una mujer, soy una mujer trans y formo parte de la diversidad humana, igual que hay personas negras y otras blancas, gente más alta y más baja”, aseguró en una pasada entrevista.

Ángela Ponce trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser tránsgenero. | Fuente: AFP

EN BUSCA DE NUEVA REINA

Jessica Newton, directora de la organización de Miss Perú, anunció que se buscaría a una nueva reina luego de destituir a Anyella Grados por la filtración de unos videos donde aparece en estado de ebriedad.

La fecha para el renovado concurso este domingo 20 de octubre en el Gran Maracaná.

Las 10 modelos que competirán por la corona del Miss Perú 2019 son: Janick Maceta, Lesly Reyna. Melody Calderón, Samanta Batallanos, Kelin Rivera, Pilar Orue, Diana Rengifo, Pamela Sánchez, Pierina Meléndez y Jessamin Chaparro.

El jurado calificador también estará conformado por las exreinas de belleza: Adriana Zubiate, Karen Schwraz, Claudia Ortíz de Zevallos, Viviana Rivasplata y Mónica Chacón.

Ellas son las 10 candidatas al Miss Perú 2019. | Fuente: RPP Noticias

