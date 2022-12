La actriz Millie Bobby Brown celebra su cumpleaños y comparte un mensaje contra el cyberbullying. | Fuente: AFP

Millie Bobby Brown celebra su cumpleaños 16 con un sincero mensaje dirigido a todos sus seguidores en redes sociales. Desde su estelar en la serie “Stranger Things”, la joven actriz vive bajo de la exposición mediática internacional, por lo que, reconoce que la fama ha afectado su estado emocional.

La intérprete de “Eleven” publicó un video en Instagram, donde se muestran titulares de noticias, comentarios ofensivos, públicas y fotografías de la estrella británica. Además, Millie escribió unas sentidas palabras respecto al futuro de su generación, y consideró que es vital ser amables para ofrecer un mejor espacio a los niños.

“16 se han sentido como un largo tiempo por venir. Siento que necesitan pasar cambios no solo para esta generación, sino para la siguiente. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que nuestros niños crezcan y triunfen”, dijo Millie Bobby Brown.

La artista que acaba de cumplir 16 años reveló que los últimos años no han sido fáciles para ella, y agregó que se ha sentido frustrada por la sexualización e insultos innecesarios que recibe en las redes sociales. Como se recuerda, en el 2018, cerró su cuenta de Twitter por el cyberbullying que sufrió por parte de usuarios.

“Los últimos años no han sido fáciles. Admito eso. Ha habido momentos que me he sentido frustrada por la falta de verdad, comentarios inapropiados, sexualización e insultos innecesarios que últimamente han resultado en el dolor e inseguridad de mi parte”, reveló la actriz de cine y televisión. “Pero nunca será vencida, continuaré haciendo lo que amo y difundiendo este mensaje para hacer un cambio”.

En esa misma línea, el deseo de Millie Bobby Brown en su cumpleaños es que las personas puedan hacer un cambio frente a estas actitudes, y ver más allá de lo que aparece sobre ella en las noticias o fotografías que se hacen públicas.

“Hay que enfocarnos en lo que necesita cambiarse y espero que este video te informe en las cosas que están detrás de escena de los titulares y los flashes. No te preocupes, siempre encuentra una forma de sonreír. Vamos 16”, concluyó.

