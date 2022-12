'Hay que mostrar más respeto hacia los demás', señaló la actriz de 'Stranger Things' en sus redes sociales. | Fuente: AFP

Millie Bobby Brown se quebró al hablar sobre un altercado con una fan. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Eleven en “Stranger Things” confesó haber sido acosada por una fanática que no pidió permiso para grabarla mientras hacía compras navideñas junto a su madre.

En sus historias de Instagram, la actriz de cine y televisión habló, entre lágrimas, sobre el incidente que tuvo con esta persona. Según cuenta, la fan se acercó a pedirle permiso para poder grabarla a lo que ella respondió con una negativa, pero más tarde volvió a insistir de forma poco respetuosa.

“Todavía me sigue pareciendo sobrecogedora la fama. Si me pides una foto, pues claro que me la tomaré, pero cuando me llevas hasta mi límite... Estoy en mi derecho de decir que no”, relató Bobby Brown. “Me dijo que por qué no me iba a poder hacer una foto o grabar a una persona. Me molesta cuando intentan cruzar mis límites. Desearía que la gente fuese más respetuosa”.

Millie Bobby Brown y su madre se encontraban haciendo compras para Navidad por la cercanía de las fechas festivas. Sin embargo, tal como otras estrellas juveniles, es perseguida por sus seguidores a los lugares públicos que acude, por ende, pidió respeto para todos.

“He querido grabar este vídeo para señalar que hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o lo que hagan, de un ser humano a otro ser humano. Son modales y educación”, agregó la artista británica de 16 años en su descargo luego del incómodo encuentro que provocó su quiebre emocional.

UN MENSAJE POSITIVO

Tras borrar su perfil en TikTok, la actriz Millie Bobby Brown decidió culminar su mensaje con unas amables palabras para todos los que la siguen en las redes sociales: “Me he dado cuenta de que escucharse a uno mismo con positividad es la forma más feliz de vivir. Sin odio y solo con amor, recuerda ser amable”.

