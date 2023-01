Con solo 16 años, Millie Bobby Brown debutó como productora de la cinta 'Enola Holmes'. A pesar de los rechazos iniciales, su ascenso en Hollywood ha sido meteórico. | Fuente: EFE

El nombre de Millie Bobby Brown se asocia al éxito seguro. La joven, de 16 años, es una de las estrellas de la nueva generación de Hollywood; pero en sus inicios en la actuación no fueron sencillos. Como todos los que ingresan a la industria del entretenimiento, sufrió más de un rechazo. Pero uno en especial hizo que se cuestionara si debía continuar con su carrera.

La actriz, que protagoniza y produce la cinta "Enola Holmes" de Netflix, contó que audicionó para un papel en "Game of Thrones" y que fue rechazada. "Me dijeron que no. Después de eso me dije 'vaya, esto es muy difícil'. Supongo que de verdad quería ese rol", contó en el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon.

Esto sucedió poco antes de que Millie Bobby Brown pasara por un cásting para la serie "Montauk" de Netflix que finalmente se terminaría llamando "Stranger Things". Ficción, estrenada en el 2016, gracias al cual ganó fama internacional como Eleven. Es así que este show le volvió a dar esperanza en la actuación.

Respecto a su etapa de cástings infructuosos, incluido el de "Game of Thrones", la actriz admitió que se sentía muy desanimada por los rechazos. "Esta industria está llena de rechazos las 24 horas al día, 7 días a la semana. Siento que recibes muchos 'no' antes de recibir un 'sí'", comentó.

¿"ENOLA HOLMES" SE CONVERTIRÁ EN UNA SAGA?

Antes de grabar la cuarta temporada de "Stranger Things", la artista se dio el tiempo para protagonizar y producir la cinta "Enola Holmes" que recientemente se estrenó en Netflix.

En una entrevista para Deadline, Millie Bobby Brown señaló que no todo ha acabado para su personaje, dando a entender que, entre ella y el director Harry Bradbeer, podrían ponerse a trabajar en una segunda entrega.

"Hay más historia que contar. La historia no ha acabado aún. Ella no ha crecido, no hay conclusión. Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero siempre hay algo más que mostrar en pantalla. A Harry y a mí nos ha encantado trabajar juntos, así que tiene que pasar. Harry, tenemos un email que enviar (a Netflix)", dijo entre risas.

Te sugerimos leer