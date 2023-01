Miley Cyrus | Fuente: Instagram

Miley Cyrus siempre ha dado de qué hablar. Hoy lo hace por su música: acaba de lanzar el primero de tres EP (Extended Play) con seis canciones inéditas que ya se encuentran disponibles para ser escuchadas en las principales plataformas de música y es la protagonista del tercer episodio de la quinta temporada de la serie de Netflix Black Mirror, que se estrenó el pasado 5 de junio.

Recordada por sus populares temas “Wrecking ball” y “Party in the U.S.A”, Cyrus también es conocida por sus opiniones, y por pronunciarse activamente en favor de los derechos de las mujeres. Solo hace algunos días, compartió una fotografía en Instagram con el mensaje “Abortion is Health Care” (El aborto es salud), en relación a las recientes modificaciones en las leyes de interrupción del embarazo en varios estados de Norteamérica.

Esta vez, Cyrus también ha decidido utilizar las redes para enviar un mensaje, luego de que un fan la tomara por la fuerza de la cabeza e intentara besarla, cuando se encontraba saliendo de un evento al que acudió recientemente en la ciudad de Barcelona.

Tras difundirse el video en redes, algunos usuarios justificaron el acoso sexual del que fue víctima, y la responsabilizaron por vestirse como lo hace y por las letras de sus canciones. La cantante, evidentemente, no se quedó callada, e hizo uso de su cuenta de Twitter para responder a este tipo de comentarios.

“Una mujer puede usar lo que quiera usar, puede ser virgen, puede estar acostándose con cinco diferentes personas, puede estar con su esposo, puede tener una novia, puede estar desnuda y NO debe ser tocada sin su consentimiento”, escribió.

Parece ser que la artista tiene muy en claro la importancia del respeto hacia las mujeres pues sabe que, ante una situación de acoso, el silencio es el peor enemigo. Cabe recordar que la exestrella de Disney se presentará en el famoso Festival de Glastonbury, en Inglaterra, a finales de junio y, además, volverá a actuar en un próximo episodio de Black Mirror.

