Miley Cyrus se sinceró sobre las razones por las que abandonó la iglesia católica en una conversación con Hailey Bieber. En los días de cuarentena, la cantante estadounidense emite un programa “Bright Minded: Live with Miley”, donde comparte momentos con distintos artistas o personas cercanas a ella de forma virtual.

En el episodio 5 publicado en Instagram, la exchica Disney comentó que no se sentía cómoda en la iglesia porque sus amigos homosexuales eran enviados a terapias de conversión. Estas prácticas se utilizan para que las personas LGTB dejen de serlo, y son consideradas totalmente peligrosas y perjudiciales para la salud mental.

“Tenía algunos amigos homosexuales en la escuela. Esa es la razón por la que dejé mi iglesia es que no estaban siendo aceptados. Los enviaban a terapias de conversión”, reveló Miley Cyrus en la transmisión en vivo en Instagram con Hailey Bieber, quien es cristiana. “También tuve dificultades para encontrar mi sexualidad”, agregó.

Durante su carrera artística, la intérprete de “Wrecking ball” se ha mostrado involucrada románticamente con hombres y mujeres. Se ha identificado como pansexual, le atraen las personas, mas no su género. “Mi primera relación sentimental fue con una chica”, contó Miley Cyrus en una entrevista para Variety.

Por su parte, Hailey Bieber, casada religiosamente con Justin Bieber, rechaza las acciones que toma la iglesia con la comunidad LGTB. La modelo asegura que es difícil para ella ver que las personas se sientan excluidas por no ser aceptadas en un espacio para creer en Dios.

“Siempre ha sido difícil para mí que la iglesia haga que las personas se sientan excluidas y no aceptadas y que no pueden ser parte de eso por lo que creen o a quién aman o a quién no aman o lo que sea.”, dijo Bieber. “Simplemente no creo que de eso se trate creer Dios”.

