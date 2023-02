Miley Cyrus admite que aun se siente atraída por las mujeres. | Fuente: Instagram

Miley Cyrus ha pasado por muchísimas etapas, tanto musicales como en su vida personal. Hasta hace un tiempo solía componer canciones con letras explícitas y las coreografías de sus conciertos tenían movimientos bastante sexuales.

Sin embargo, tras alejarse un tiempo del ojo público y contraer matrimonio con quien fue su pareja durante años, el actor australiano de 29 años Liam Hemsworth, la intérprete de “The Climb” se ha mostrado más feliz que nunca, y hasta acaba de lanzar un disco doble titulado “She is coming”, que actualmente promociona en diversos festivales internacionales.

Pero Miley Cyrus ya se ha declarado abiertamente bisexual y se considera “queer”, término que se utiliza para referirse a una persona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas preestablecidas de sexualidad y género heteronormativo. Es justamente esto lo que no la impide, aunque esté casada con Hemsworth, sentirse atraída por las personas de su mismo género.

“¿La gente realmente cree que estoy en casa con un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres", dijo la actriz y cantante a la revista Elle, aunque no dudó en aclarar que el actor de “Los juegos del hambre” es la persona con quien ha decidido pasar el resto de su vida.

¿LA ESPOSA PERFECTA?

Miley Cyrus no es una chica común y corriente, por lo que, a pesar de haber contraído matrimonio con Hemsworth, asegura que tiene una relación “confusa para la mayoría de gente”, pero que funciona para ambos porque es “única”.

Por otro lado, la actriz que le dio vida a Hannah Montana descartó tener hijos por el momento, ya que está preocupada por los efectos del cambio climático en el planeta. "Nos van a entregar un planeta de trozos, y me niego a entregarlo a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no traeré en otra persona para lidiar con eso… no nos queremos reproducir porque sabemos que la tierra no puede manejarlo", comentó.

Te sugerimos leer