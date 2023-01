El cantante es de nacionalidad australiano y tiene 22 años. | Fuente: Instagram

La abrupta separación de la cantante de 26 años Miley Cyrus y el actor de “Los Juegos del hambre”, Liam Hemsworth, tras solo ocho meses de matrimonio dejó a los fans de la pareja consternados, pero esperando una futura reconciliación.

Pero el divorcio presentado por el actor australiano, de la mano de una de las abogadas más temidas en Hollywood, Laura Wasser puso el punto final a una relación que se extendió por casi 10 años, desde que la expareja se conoció en el set de grabación de la película “La última canción”.

Mientras que Miley se lucía en Italia besando a su amiga Kaytlinn Carter; Hemsworth pasaba tiempo en Australia, en compañía de su hermano Chris y su esposa Elsa Pataky, y enviaba discretos mensajes a través de sus redes en los que le deseaba a la exestrella de Disney “paz y felicidad”.

Tras un mes siendo inseparables, la revista People confirmó el fin de la breve relación entre la intérprete de “Party in the U.S.A” y la bloguera, aduciendo que Cyrus pretendía enfocarse en su música. Todo apuntaba a ello, pues la cantante viene promocionando su más reciente álbum “She is coming” en varios conciertos a lo largo del país americano.

Esta vez, no obstante, la también actriz ha saltado nuevamente a las páginas de las revistas por haber sido captada besándose en un restaurante con el cantante australiano de 22 años Cody Simpson. Las imágenes no tardaron en viralizarse, por lo que la intérprete de “Slide away” hizo uso de su cuenta de Instagram para enviar un extenso mensaje a sus seguidores.

“¿No puede acaso una chica comer un acai bowl y tener una sesión matutina de besos en paz?”, escribió la cantante de 26 años, junto a la fotografía en la que se le puede observar junto al joven cantante.

Asimismo, en otra de sus historias de Instagram, Cyrus criticó a quienes juzgan su vida personal solo debido a que ha crecido bajo el escrutinio del público. “La gente solo sabe lo que ve en internet”, apuntó y aseguró que esta siendo criticada por sus vínculos amorosos, algo que raramente se suele hacer con los hombres exitosos.

Asimismo, defendió su derecho a salir públicamente con personas, debido a que considera que es libre de compartir una actividad con quien desee. “Esto de salir en citas es nuevo para mí. Nunca he sido una adulta y no he experimentado esto”, contó también.

Finalmente, Cyrus reveló que cambiaría su éxito por un poco de privacidad, debido a que lo único que busca es divertirse sin tener que preocuparse sobre la percepción que tiene el público de su vida privada. “Acostúmbrense a verme saliendo en citas. Estoy en ese lugar ahora”, escribió.

Miley Cyrus envía mensaje a sus seguidores tras ser captada besando a Cody Simpson. | Fuente: Instagram

