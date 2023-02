El artista mexicano es conocido por sus papeles en telenovelas como 'Rebelde' y 'La Madrastra'. | Fuente: Instagram

El actor conocido por “Rebelde” y “La madrastra” presentaba dificultades para respirar y va mejorando paso a paso tras contraer la COVID-19. Mike Biaggio dio positivo al nuevo coronavirus y su estado continúa siendo delicado luego de que su esposa Gloria Sierra hiciera un pedido de ayuda para recibir un tanque de oxígeno en México.

En las últimas horas, los familiares de Biaggio vivieron momentos de tensión por no encontrar un taque de oxígeno, el cual finalmente les fue prestado por un amigo cercano. Así es como la estrella mexicana de 43 años ha podido hablar con la prensa para brindar actualizaciones sobre su salud.

“Tuve oxigenación de 86 y llegó a bajar a 80, se mantuvo un rato entre 82 y 83. Ella llorando aquí, muy preocupada y por lo que se ha estado informado todo puede suceder muy rápido supongamos del 40 y es un bajón durísimo”, relató en conversación con el programa azteca De primera mano sobre lo vivido junto a su pareja.

“Me estoy sintiendo cada vez mejor, algo que dice Gloria es tomar las acciones lo más antes posible y eso es lo que hizo”, agregó Mike Biaggio tras haberse contagiado de la COVID-19, una enfermedad que ya ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo.

SUS MALESTARES POR LA COVID-19

En estos momentos, su mejoría es notoria gracias a la oxigenación asistida, pero la respiración todavía resulta dolorosa en algunas partes del cuerpo: “Ya no tengo fiebre y me cuesta un poquito respirar, si infló los pulmones me duelen las costillas y la panza. Esforzarme lo menos que pueda porque el bicho está luchando por ganarle a tu cuerpo”.

“Empecé con temperatura, dolor de cuerpo y lo comparo con una gripa fuerte. No tuve mucha tos, no he perdido el olfato, ni el apetito (…) Todos nos creemos que a nadie nos va a pasar, nos sentimos intocables y tenemos muy mala información de gente que dice unas cosas”, indicó el intérprete de Javier Alanís en “Rebelde”.

“Lo importante es cuidarse, sea por lo que sea, tenemos familia, gente que depende de nosotros y cuidarse mucho”, fue el mensaje de recomendación de Mike Biaggio para sus seguidores.

'MIA COLUCCI' CONTRAJO LA COVID-19

La exRBD, Anahí Puente, reveló que contrajo la COVID-19 en el concierto que realizó como tributo a la agrupación mexicana a 16 años de su última presentación como grupo. Si bien se dio a conocer que su esposo, el senador Manuel Velasco había contraído el virus, la artista confesó que ella fue quien lo contagió.

Por ese motivo, la intérprete de “Sálvame” contó con detalle cómo fue que se enteró que dio positivo al nuevo coronavirus y agradeció por los mensajes de apoyo de sus fanáticos:

“Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, señaló. “Efectivamente, me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, sentenció Anahí.

Asimismo, aseguró que fue una persona cercana a ella quien la contagió sin saber ya que fue asintomático, caso contrario a su esposo: “Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”, confesó.

