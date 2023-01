Michelle Williams, protagonista de 'Fosse/Verdon', fue aplaudida por su discurso feminista en los Globos de Oro 2020. | Fuente: AFP

Michelle Williams habló sobre los derechos reproductivos tras recibir el premio a Mejor Actriz de una Miniserie en los Globos de Oro 2020. La estrella de “Fosse/Verdon” llegó a la gala con un vientre, que anuncia su embarazo, y destacó la posibilidad y el privilegio que tienen muchas mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

“Estoy agradecida por el reconocimiento de las decisiones que he tomado y por vivir en un momento donde existe la libertad de elección. Porque como mujeres y chicas pueden pasar muchas cosas a nuestros cuerpos que no son nuestra elección”, dijo la actriz respecto al derecho del aborto.

APLAUDIDA

En esa misma línea, Michelle Williams manifestó que no habría sido capaz de hacerlo si los derechos reproductivos no fueran legales en Estados Unidos.

“No habría sido capaz de hacerlo sin emplear el derecho de las mujeres a elegir. A elegir cuándo tener a mis hijos y con quién tenerlos cuando me he sentido apoyada y capaz de encontrar el equilibro. Sabiendo, como todas las madres saben, que la balanza siempre debe inclinarse, y se inclinará, hacia nuestros hijos”, agregó.

La ganadora del Globo de Oro fue aplaudida por ofrecer un discurso enteramente feminista y dirigido a todas las mujeres. "Entonces, mujeres, de 18 a 118 años, cuando sea hora de votar, por favor, háganlo en su propio interés", mencionó Michelle Williams en referencia a las leyes que se buscan prohibir en EE.UU., entre ellas las del acceso al aborto seguro.

"Es lo que los hombres han estado haciendo durante años, por eso el mundo se parece tanto a ellos. No olviden que somos el conglomerado de votación más grande en este país. Hagamos que se parezca más a nosotros", concluyó entre fuertes aplausos del público presente en los Globos de Oro 2020.

Michelle Williams interpreta a la cantante y bailarina estadounidense Gwen Verdon en la miniserie “Fosse/Verdon”. Se recuerda que la actriz está esperando su segundo hijo, esta vez en su compromiso con el director de teatro Thomas Kail. Su primera hija, Matilda, nació el 2005 cuando mantuvo una relación con el fallecido actor Heath Ledger.

