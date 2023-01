Michael Jackson falleció a los 50 años luego de una sobredosis del anestésico propofol. | Fuente: Facebook Oficial

Uno de los mayores fenómenos musicales es Michael Jackson. Desde que formó parte de la agrupación con sus hermanos, los ‘Jacksons Five’, ya estaba destinado a ser una grande en la música.

De los cinco fue el más resaltó y formó su carrera logrando el título que muchos artistas de esa época esperaban tener: “El Rey del Pop”. Sin embargo, no fue fácil para él convertirse en uno de los mejores ya que su vida estuvo llena de abusos, adicciones, polémicas y más.

Michael Jackson inició su carrera en solitario con el famoso ‘Moonwalk’ que lo convirtió en icono rompiendo las barreras de raza, religión y edad. Hasta el día de hoy es considerado uno de los artistas más exitosos del mundo, ganador de 13 premios Grammy, 26 premios American Music y creador de “Thriller”, el álbum más vendido de la historia.

No obstante, estaba seguro de que ya era hora de descansar y alejarse de los reflectores por lo que su último trabajo fue el documental “This is it” (Eso es todo), que lanzó en marzo del 2009.

En una rueda de prensa, confesó que no tendrá más conciertos: “Estas serán mis últimas actuaciones en directo, las de Londres. Se acabó, esto es todo. Y cuando digo que se acabó lo digo enserio. De verdad, se baja el telón”.

Sin embargo, meses después, la noticia de su muerte fue algo que impactó en el mundo luego de sufrir una intoxicación que le produjo un paro cardiaco. Sus fanáticos le lloraban, se disfrazaron con los mejores trajes del recordado Michael Jackson, sus guantes blancos, su sombrero negro o su chaqueta roja.

Por ese motivo, conmemorando los 11 años de su fallecimiento, te traemos unas curiosidades sobre el ‘Rey del Pop’, el artista más icónico de la historia.

QUERÍA SER SPIDER MAN

En una entrevista para Popcorn Planet, Taj Jackson, sobrino Michael Jackson, él le pidió al reconocido escritor de cómics, Stan Lee, que quería ser Spider Man. El cantante tenía intenciones de comprar Marvel pero la venta no se llegó a realizar ya que lo que quería el intérprete estadounidense era protagonizar la película.

PÉRDIDA DE CABELLO

En una de las grabaciones para un comercial de Pepsi, Michael Jackson sufrió un accidente que le dejó quemaduras de segundo y tercer grado. Su cabello también sufrió las consecuencias, esto aumenta los rumores de que el artista solo utilizaba pelucas.

Michael Jackson y Stan Lee en los estudios de Marvel. | Fuente: Twitter

VEGETARIANO QUE NO LE GUSTABAN LAS VERDURAS

Michael Jackson no soportaba la idea de todo lo que tenían que sufrir los animales que la gente pudiera alimentarse. Por eso de calificó como vegetariano, pero aseguró que no le gustaban las verduras.

Lo que amaba comer eran los tacos y asistía frecuentemente al restaurante de comida rápida ‘Taco Bell’.

DESAFÍA LA GRAVEDAD

En el videoclip de ‘Smooth Criminal’, el cantante parece desafiar la gravedad dejando boquiabierto a más de un fanático ya que ningún artista logró hacerlo. En sus conciertos hacía lo mismo haciendo más famoso este paso de baile.

Estos zapatos antigravedad tenía unos tornillos que encajaban en el suelo para que pudiera hacer ese mítico paso, sin embargo, no siempre fue perfecto ya que, en una de sus presentaciones en Moscú, sufrió una aparatosa caída.

ACUSADO DE PLAGIO

Michael Jackson estuvo envuelto en una serie de polémicas, pero esta vez fueron gracias a sus canciones. “You are not alone”, “Thriller” y “Billie Jean” fueron algunos de sus temas a los que fue acusado unas 11 veces de plagio, pero nunca se llegó a saber si era cierto o no.

COMPRÓ UN OSCAR

El cantante ganó un sinfín de premios por su música, pero el que deseaba era una estatuillida de los Oscar. Así que como no ganó una, decidió comprarla. Jackson compró el galardón por ‘Mejor película’ otorgado en 1940 al productor David O. Selznick por la película "Lo que el viento se llevó" (1939), ofrecido por la casa de subastas Sotheby's de Nueva York.

El artista pagó más de US$1,54 millones por el Oscar, el mayor monto desembolsado por uno de estos objetos. Sin embargo, después de su fallecimiento, no se encontró el premio en ninguna de sus casas.

Michael Jackson compró en 1999 la estatuilla de los Premios Oscar de la película 'Lo que el viento se llevó'. | Fuente: Los 40