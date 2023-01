Fans de Michael Jackson realizarán un 'MJ Innocent Love Rally' en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el décimo aniversario de su muerte. | Fuente: AFP

Los fans de Michael Jackson se preparan para conmemorar el décimo aniversario de la muerte del Rey del Pop, que sigue siendo un imán comercial a pesar de las denuncias por abuso sexual a niños de las que ha sido objeto.

En el Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella del cantante continúa atrayendo a una multitud constante de turistas que se hacen selfies; mientras que las tiendas de recuerdos cercanas, los artistas callejeros y los salones de tatuajes reconocen seguir haciendo buenos negocios con la figura de Jackson. El personal de Madame Tussauds también dice que la estatua de cera de Jackson continúa siendo una gran atracción.

El documental "Leaving Neverland", estrenado a inicios de año, señala sin embargo que ─solo a unas pocas horas en auto del corazón de Hollywood─ Michael Jackson se valió de su celebridad y su glamour para acosar a jóvenes en su rancho de cuento de hadas.

Un imitador de Michael Jackson coincide que, a pesar de las acusaciones de abuso a menores, la atención por el Rey del Pop no ha mermado. | Fuente: AFP

Si bien la mayoría de los fans estaban al tanto del documental de HBO, su adoración por el autor de "Thriller" no ha decrecido sino que ha aumentado. "Vine aquí solo por él. No me tomo fotos con ninguna otra estrella", dijo el turista holandés Hooman Nazemi.

"Algunas de las cosas que decían en 'Leaving Neverland' eran fuertes, pero no puedes decir que el 100% sea cierto... Simplemente lo amo. Y creo que todos lo amamos", afirmó.

Antoine Baynes, de 31 años, un imitador de Michael Jackson que recorre las calles de Hollywood Boulevard, coincide en que que las acusaciones no han logrado mermar el gusto por el Rey del Pop, más bien todo lo contrario. "Después de que salió el especial de HBO, recibí tanta atención, si no más, que antes. Le dio incluso cierta publicidad", dijo.

El documental 'Leaving Neverland' explora dos acusaciones de abusos sexuales contra Michael Jackson. | Fuente: HBO

"RALLY DE AMOR"

El documental "Leaving Neverland" recoge el testimonio de dos hombres que dicen haber sido sexualmente abusados por el cantante cuando eran menores de edad. No fueron las primeras denuncias; pero reavivaron el escándalo que persiguió a Jackson hasta su muerte, en 2009, a los 50 años, por sobredosis de drogas.

Este 25 de junio, día del aniversario de la muerte de la estrella, seguidores de todo el mundo realizarán un "MJ Innocent Love Rally" en Hollywood, ante su estrella en el Paseo de la Fama.

Aquellos que no puedan asistir están invitados a donar dinero para una ceremonia anual de colocación de rosas en la tumba de Michael Jackson en el cercano cementerio Forest Lawn. Este año han recaudado dinero para la compra de 18.000 rosas, un récord.

Sin embargo, en las redes sociales se nota un muy bajo nivel de entusiasmo por la conmemoración y la revista "Variety" informó que las cadenas de televisión han eliminado de su programación los homenajes planificados tiempo atrás. (AFP)

Este 25 de junio, se celebra el décimo aniversario de la muerte de Michael Jackson. | Fuente: AFP

