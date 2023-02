La ex estrella pornográfica Mia Khalifa mantiene una disputa contra el estudio BangBros, a quienes acusó de explotación laboral. | Fuente: Instagram

Mia Khalifa ha hablado en más de una ocasión sobre la explotación laboral que sufrió en la industria pornográfica. Este último mes, más de 1 800 000 usuarios firmaron una petición para que sus videos fueran retirados del internet, debido a que todavía son vistos en sitios web tan famosos como Pornhub.

La exactriz pornográfica ha confesado sus terribles experiencias en la industria del cine porno: la productora BangBros solo le habría pagado 12 mil dólares por todo su trabajo, los malos tratos en las filmaciones y, al ser muy joven, fue manipulaba para firmar un contrato que no la beneficiaría.

Actualmente, los videos de Mia Khalifa aún se mantienen entre los que más reciben visitas en las páginas de streaming de pornografía. Por ello, es considerada una de las estrellas triple equis más famosas en todo el mundo, a pesar de que su paso por esta industria fue bastante corto (entre octubre del 2014 y febrero del 2015).

A través de sus redes sociales, especialmente TikTok, la ahora influencer y comentarista deportiva ha recibido el apoyo de mucha gente tras revelar todos los maltratos del que fue víctima. En una entrevista para la BBC, la joven de 27 años aseguró que su experiencia en la industria pornográfica ha afectado su vida personal y salud mental.

“Creo que el estrés postraumático se produce principalmente cuando salgo a la calle. Debido a las miradas que tengo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Y me da mucha vergüenza. Me hace sentir que he perdido todos los derechos sobre mi privacidad, lo cual hice porque solo estoy a una búsqueda de Google”, contó Khalifa.

Ante los constante reclamos de Mia Khalifa, una cifra de cerca de 2 millones de cibernautas ha firmado una petición en Change.org como parte de una campaña que pide la eliminación de sus videos en el internet. En ese sentido, las personas que le demuestran su apoyo exigen que la productora BangBros devuelva los dominios a la ex actriz porno.

“Estos hombres que me gritan son los mismos hombres que hacen click en mí”, escribió a finales de junio en su cuenta oficial en Instagram. “Más de un millón de personas firmaron la petición para reclamar el nombre de mi dominio de parte de BangBros y paren con la constante republicación de mis videos que me han perseguido durante seis años. Gracias, sé que esta es una montaña de pelea, pero necesitamos un cambio por el futuro de las chicas y el precedente debe comenzar en algún lugar”.

LA RESPUESTA DE BANGBROS

Frente a las acusaciones de Mia Khalifa, el equipo de BangBros decidió no guardar más silencio y rechazó que esto haya ocurrido cuando ella trabajó para dichas secuencias. Incluso, crearon un sitio web especialmente dedicado a presentar su defensa y desmentir sus declaraciones.

“Aunque Mia ha hecho muchas declaraciones falsas, insinuaciones y acusaciones, hemos tratado de guardar silencio y permitir que tenga su truco publicitario sin responder. Mia ha tomado nuestro silencio como un ‘todo está claro’ para no solo continuar, sino que aumentar sus declaraciones falsas”, postulan en su comunicado público.

En ese sentido, BangBros manifestó que no tuvieron más remedio que responder a las “difamaciones” de Mia Khalifa, aunque sin pruebas de por medio. Según apunta la productora, la exactriz habría ganado un total de 178 mil dólares y no los 12 mil dólares que ella aseguró haber recibido.

Asimismo, alegaron que ella habría trabajado en la industria pornográfica desde 2014 hasta 2017, después de que la joven confesara haber realizado su carrera como estrella de porno por solo tres meses.

Hasta el momento, la influencer Mia Khalifa no ha comentado sobre lo que se expone en dicho sitio web. Sin embargo, a través de sus redes sociales, continúa hablando sobre la importancia de hacer público su caso, y la necesidad de que otras mujeres conozcan lo que ocurre en una industria marcada por su frivolidad.