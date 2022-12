Mia Khalifa habla sobre su pasado en la industria pornográfica. | Fuente: YouTube

La actriz Mia Khalifa ha dejado su pasado en la industria pornográfica atrás. A sus 26 años está a punto de casarse con el reconocido chef Robert Sandberg y tiene varios proyectos personales, sin embargo, ha decidido conversar con la BBC sobre el tiempo que pasó haciendo cine para adultos.

En diálogo con el periodista inglés Stephen Sackur, Khalifa reveló algunas de las vivencias que pasó cuando se encontraba inmersa en la industria pornográfica, a la que ingresó bajo la supuesta propuesta de hacer modelaje.

“No fue ‘Oye, ¿quieres meterte al porno?’. Fue más un ‘Eres hermosa, ¿te gustaría modelar un poco? Sabes, tienes un gran cuerpo y creo que serías genial para modelar’. Cosas así”, aseguró.

Asimismo, la actriz explicó que es muy difícil para ella despojarse de la imagen de estrella pornográfica, a pesar de que solo actuó en películas de ese tipo durante el 2014.

“Después de dejarlo, mi cuenta de Instagram fue hackeada por simpatizantes de EI (Estado Islámico), que publicaron propaganda por todas partes. Así que Instagram la eliminó y no me hice una cuenta nueva hasta un año después, cuando decidí aceptar mi destino como la infame exestrella porno e intentar cambiar la narrativa”, contó.

La joven no se rindió y volvió a crear una nueva cuenta, con la que busca convertirse en influencer. No obstante, las amenazas por parte del Estado Islámico continúan y ella no controla el contenido que grabó en el pasado.

“No soy muy amigable con Google y estamos tratando de cambiar eso. Lo primero que aparece es un sitio del que no tengo control, pero que desde el inicio está escrito en primera persona, como si fuera mío. Y en mi Wikipedia se publica como mi sitio web oficial. Y hemos intentado innumerables veces eliminarlo, incluso a través de acciones legales, pero la compañía no escucha. Y les hemos hecho innumerables propuestas”, refirió.

