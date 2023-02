Metallica donó 750 mil dólares a bomberos de Australia para contrarrestar los incendios forestales. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Peter Parks

La banda Metallica se sumó a la cruzada solidaria para ayudar en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Australia. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde indicaron que habían logrado recaudar 750 mil dólares gracias a su fundación All Within My Hands.

“Estamos totalmente abrumados por la noticia de los incendios forestales que se extienden por millones de acres en Australia, con un gran impacto en Nueva Gales del Sur y Victoria”, publicó la agrupación metalera. “La destrucción resultante y los efectos devastadores en todos los residentes, animales, el medioambiente y la increíble tierra en Australia son realmente desgarradores”, escribieron.

Asimismo, Metallica hizo un llamado a que más personas se unan a brindarle soporte a Australia a través de más donaciones. “Únanse a nosotros y todo lo que pueda para ayudarnos mientras, a través de nuestra Fundación All Within My Hands, apoyamos con 750 mil dólares al NSW Rural Fire Service y al CFA (Country Fire Authority), en Victoria, para en los esfuerzos de ayuda”, indicó el grupo de thrash metal.

NSW Rural Fire Service, también conocido como el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, es una agencia de bomberos voluntarios, preparados para luchar contra incendios. En el comunicado de Metallica, son respaldados por la banda y será beneficiados por las colaboraciones.

De igual modo, el CFA, de acuerdo con la información brindada por la agrupación, ayuda a proteger a 3.3 millones de victorianos y “trabaja junto con las comunidades para mantenerlos a salvo de incendios y otras emergencias”.

Como se recuerda, más artistas se sumaron a la ayuda internacional que viene recibiendo Australia en esta difícil situación climática. Uno de ellos fue el actor australiano Chris Hemsworth, quien, junto a Elsa Pataky, donó la suma de un millón de dólares para contribuir a la lucha contra los incendios forestales que afectan a su país.

