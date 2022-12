Elisabet Casanovas, protagonista de la serie 'Merlí', se encuentra en Lima por la obra 'Kassandra'. | Fuente: Alianza Francesa

Basta de hombres que hablen por ella, es hora de que Kassandra cuente su propia historia. Y lo hace a través de la voz de Elisabet Casanovas, conocida en Latinoamérica por interpretar a Tania en la serie "Merlí". La actriz española ha recorrido la región, por primera vez, como parte del Festival Internacional de Teatro Temporada Alta.

Llegó a Lima como protagonista de "Kassandra", una adaptación al siglo XXI del mito griego a cargo de Sergio Blanco. En esta oportunidad, la princesa troyana es una mujer trans que, al terminar la guerra, se convierte en migrante y debe prostituirse. Ya que Esquilo y Eurípides no han sabido contar bien su historia, es su turno de hacerlo. "Es una crítica brutal a como el mundo está contado al día de hoy. Desde siempre ha estado contado por hombres y eso es solo la mitad de la información. Ella apela a esto, como estos hombres no tienen ni idea de su dolor y cuentan otra cosas (o no cuentan) son violencias silenciadas. Por lo tanto, son humillaciones y un dolor que no se ha validado. El personaje busca sanar esa humillación contando su historia al público", cuenta la actriz a RPP Noticias.

Antes de su última función -este sábado 15 en el teatro de la Alianza Francesa- conversamos con Elisabet Casanovas sobre su interés por alejarse de los personajes clichés y, claro, su paso por "Merlí".

¿Por qué ha sido necesario desmitificar hoy el mito de Cassandra?Me flipa que Sergio ponga al personaje en el XXI y hace que Kassandra encarne esos márgenes sociales que la antigua Cassandra ocupaba una vez que Troya pierde la guerra. Esos márgenes los ha situado muy bien tocando temas a la orden del día como la transexualidad, la supervivencia, el no lugar y el tener que rebuscar tu identidad y quién eres porque, de repente, tu casa ya no lo es más. Estamos hablando de una migrante que se tiene que prostituir para ganar dinero y estamos hablando de la figura del refugiado.

Siendo una mujer cisgénero ¿cómo abordaste el tema trans?Sí, era un tema que me preocupaba mucho. Soy una mujer cis, ocupo un privilegio brutal y una normatividad. Leí la obra con profundidad y traté de entender [visión] de Sergio. Ella es trans, pero leyendo la obra veo a una mujer llena de dolor y con una capacidad para tirar adelante. Como mujer pienso que sí tengo un grito aquí dentro, puedo reivindicarla a ella como mujer y puedo hacer una crítica al abuso del poder desde mi condición de mujer cis. Creo que Kassandra se siente y es una mujer.

¿Qué personajes femeninos buscas?Cualquier personaje femenino que nos pueda resonar, que sea complejo y completo, que tenga contradicciones y dimensión a nivel humano. Estoy buscando cualquier personaje femenino que huya de un cliché.

¿Y cuáles son los clichés que más encuentras?Ubicar a las mujeres en roles sociales específicos. A mí no me interesa ver películas llenas de chicas guapas, la chica sexy, la puta, la fea, la loser, la cuidadora, la sufridora, la enamoradisa. Creo que muchas veces cada uno de esos apartados se queda en eso y las mujeres somos mucho más. ¡Y los hombres también! Hay roles en hombres muy lejos de lo que me interesa: el hombre que no liga porque tiene un cuerpo que no es normativo, o el gay que su conflicto es ser gay. ¡Basta tío! Somos más complejos. [...] A todos nos gusta ver historias con las que podamos empatizar.

¿Cómo es que "Merlí" fue ayudando en este cambio?"Merlí" tiene una cosa positiva, ya no desde el punto de vista de género, sino de visión del mundo ya que el hilo central de la serie es la filosofía. La filosofía se convierte en un canal y herramienta muy popular porque se mezcla con tramas de personajes adolescentes que están viviendo varias primeras veces. Me parece una clave muy potente. Es lo que más me gusta de la serie.

En la ficción, Tania tenía algunos conflictos con su cuerpo, pero luego se empodera. ¿Qué mensaje crees que dejó a las jóvenes?Un mensaje rebelión porque creo que ella se pone la etiqueta de "tengo un cuerpo que no va a gustar". Que no es verdad ¡joder! Quería defender al personaje desde el complejo con su cuerpo porque el patriarcado nos ha hecho así. Pero ni yo soy una actriz con sobrepeso ni para eso tengo conflicto. Ella busca aprobación de los hombres para sentirse bien. Es triste, pero es así. Creo que ella se siente realizada cuando empieza a enamorarse de Pol y viceversa [...] Ella se va validando y dice "coño, soy una tía de puta madre y mi cuerpo me gusta". Para mí eso culmina cuando escucha a Pol rajando de su cuerpo. A Tania se le cae la venda y la escena culminante es la del pastel.

El año pasado se estrenó "Merlí Sapere Aude", ¿te gustaría que se dé un reencuentro de Tania y Pol?He visto 4 capítulos y me está gustando mucho [pero no he visto más]. ¡Sí me encantaría un reeencuentro! Pero también soy consciente que esta serie es otro momento.

