Tras las críticas de René Farrait por la serie “Súbete a mi moto”, su excompañero de Menudo, Ray Reyes, se unió a él para darle la razón ya que el proyecto aborda la historia del grupo desde la perspectiva del manager Edgardo Díaz, quien para ellos no alguien confiable.

El cantante que formó parte de la tercera generación de la boy band, se pronunció mediante sus redes sociales asegurando que la trama no se asemeja a lo que era el quinteto en ese entonces.

Reyes asegura que están mostrando el lado bonito de “Menudo”, pero no el pasado oscuro donde hubo mucho dolor:

“Cada vez que hablamos de la banda nos tildaban de malagradecidos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos auspiciando, apoyando y siendo cómplices de todo lo que pasó y eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones”, expresó en su cuenta de Facebook.

Como se sabe, “Súbete a mi moto” se basa en las entrevistas hechas a Edgardo Díaz, quien ha sido acusado de abuso sexual y explotación por algunos integrantes, por lo que el exMenudo asegura que la serie no es un ejemplo para los jóvenes que empiezan su carrera a temprana edad:

“Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo”, agregó el cantante.

Ray Reyes confiesa que “la verdad los hará libres” porque ellos fueron niños encerrados en cuerpos de hombres, no pudieron vivir bien su adolescencia por la mirada que tenía Díaz en ellos, es decir, los veía como negocio:

“La justicia que importa esta allá arriba esperando por cada uno de nosotros. Él tendrá que arrepentirse ante Dios, avergonzarse ante nosotros y pedir perdón a muchos padres por sus errores en vez de tratarlos como si no fuesen importantes ni tuvieran voz... No se vale contar una media verdad, la verdad es hija de Dios y hay que contarla completa”, finalizó el intérprete.

