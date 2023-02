Jonathan Montenegro revela los abusos que sufrían en 'Menudo'. | Fuente: Composición

René Farrait y Ray Reyes, exintegrantes de Menudo, lanzaron fuertes críticas sobre la serie “Súbete a mi moto” donde la trama narra la historia de la banda desde que comenzó hasta su declive, desde la perspectiva del exmánager, Edgardo Díaz.

Después de que salieran a la luz un sin número de comentarios negativos con la producción de Amazon Prime, Jonathan Montenegro, uno de los cantantes que perteneció a la boy band, reveló su punto de vista sobre lo que en verdad pasó en el grupo.

El artista venezolano perteneció a Menudo en 1991, mismo año donde sus compañeros Sergio Blass y Rubén Gómez fueron detenidos en el aeropuerto de Miami por llevar marihuana, escándalo que afecto la fama de la agrupación. En una entrevista brindada para el programa “Ventaneando”, el cantante reveló que presenció situaciones de violencia en la banda.

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación; yo lo vi, nadie me lo contó”, comentó.

Jonathan Montenegro continuó contando que golpearon a uno de sus compañeros y dejó entrever que esa era una práctica habitual que aplicaba Edgardo Díaz con los de Menudo:

“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería... ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, aseguró.

Sobre su salida de la exitosa boy band, el venezolano confesó que lo hizo por “razones psicológicas, emocionales y económicas, monetarias”. La razón por la que se retiró fue porque ya no podía seguir soportando el abuso laboral:

“Hubo situaciones que no eran justificables como, por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo, y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener, entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional”, confesó.

