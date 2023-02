Roy Roselló revela pasajes inéditos de su vida cuando formó parte de 'Menudo'. | Fuente: Composición

El exintegrante de Menudo, Roy Roselló, se pronunció nuevamente sobre Edgardo Díaz, exmánager de la banda, a quien acusó reiteradas veces de abuso sexual cuando formó parte del grupo, en 1983.

El ahora líder evangélico que radica en Brasil brindó una entrevista al programa mexicano “Ventaneado” donde reveló ciertos pasajes de su infancia como los abusos. En la conversación, comunicó su intención de llevar el caso a la corte en Estados Unidos, país donde el delito de pedofilia no prescribe, además de que fue en varios estados de la unión americana donde se perpetró el presunto abuso en distintas ocasiones.

Para comenzar con la historia de cómo ingresó al grupo, contó que las fanáticas de la boy band pensaron que era el nuevo jale ya que pasaba siempre por la disquera de Díaz puesto que su colegio quedaba cerca.

“Ahí Edgardo parece que vio toda esa reacción y envió a la secretaria para que me enviara una solicitud para yo hacer una audición”, dijo. Cuando formó parte de Menudo, Roselló aseguró que no hizo casting por un motivo.

“Yo fui el único integrante el cual no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo simplemente me vio y se enamoró de mí”, rememoró.

Por otro lado, comentó que la madre de Edgardo Díaz, doña Panchi, sabía que su hijo se sentía atraído por los niños, por ese motivo, no quiso que integrara la banda para protegerlo.

“Sabía el disturbio que Edgardo tenía, que él era un pedófilo. Y la mamá sabía de esos desvíos de él y la mamá jamás estuvo de acuerdo que yo entrara en Menudo, aseguró.

No obstante, en 1983, Edgardo Díaz fue a buscarlo a su casa para que formara parte de la banda, sin embargo, lo hizo por imposición de su madre:

“Mi mamá me dijo ‘hijo hazlo, hazlo por mí, por tus hermanos, por la familia, es para que tengamos una vida mejor’. Yo salí llorando, hice la maleta, firmé el contrato y me fui con él con mucho dolor. Mi mamá no sabía del abuso, porque si hubiera sabido se hubiera puesto brava y no me hubiera dejado ir con él”, confesó.

