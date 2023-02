Así fue cómo se defendió Edgardo Díaz, exmanager de Menudo, de las acusaciones de abuso sexual. | Fuente: Composición

En el 2014, el exintengrante de Menudo, Roy Roselló denunció que sufrió abuso sexual por parte del mánager de la banda, Edgardo Díaz cuando él tenía 13 años. En una entrevista para el programa brasilero “Domingo Show” de la cadena R7 TV, se animó a contar esa parte de su pasado.

Ese mismo año, tras esas declaraciones, el fundador de la boy band salió a defenderse de este tipo de acusaciones a través de un comunicado público:

“Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”, reza su declaración de ese entonces.

A raíz de que Roselló contó su verdad, exintegrantes de Menudo salieron a dar detalles de lo que pasaba tras bambalinas. Luego de que el tema de los abusos sexuales salieran en los medios, el cantante decidió perdonar al exmánager:

“Quiero perdonar al creador de Menudo por la explotación y los abusos. Estoy en contra de la pedofilia”, dijo Roy ante las cámaras de televisión.

DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

“Sí, abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo”, declaró Roy Roselló en el 2014.

Además, comentó que no fue el único, sino otros tres compañeros también pasaron por esa terrible experiencia y esa fue la razón por la que Menudo no tuvo una despedida oficial como lo hacían otros grupos.

Por otro lado, ese mismo año reveló detalles sobre la fiesta a la que se arrepintió de asistir en una mansión de Puerto Rico.

“Cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza. En aquella época, Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados”, agregó.

También aseguró que en la habitación vio a Ricky Martin vestido de mujer. “Llamé a Robi (Draco Rosa, otro integrante de Menudo), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara”, reveló en aquella ocasión.

