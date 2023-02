Ángelo García revela los abusos sexuales que sufrió por parte del círculo de amigos del productor Edgardo Díaz. | Fuente: Composición

Una nueva voz se alzó, entre los exintegrantes de Menudo, para denunciar los abusos que sufrió durante su etapa en la banda. Reclamos que también muestran su disconformidad con la serie “Súbete a mi moto”, la cual rechazan por no mostrar lo que realmente sucedió

A René Farrait, Ray Reyes y Jonathan Montenegro, se sumó el cantante Ángelo García que formó parte del grupo entre 1988 y 1990.

En una entrevista con el programa Ventaneando, contó que fue abusado sexualmente por personas cercanas a su mánager, Edgardo Díaz. "Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado. Lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él", sostuvo.

"Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu un sentido de culpabilidad: 'qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso", expresó Ángelo García.

En otro momento, él aseguró que los hacían trabajar durante jornadas extenuantes; dando peso a las palabras de Jonathan Montenegro quien denunció que los hacían trabajar enfermos.

CADA QUIEN CONTARÁ SU HISTORIA

“Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. [En la serie "Súbete a mi moto"] no compartieron lo que en realidad pasó con la apendicitis”, agregó.

A pesar de ello, Ángelo García comentó que no le corresponde hablar de sus excompañeros de Menudo ya que cada uno tiene un caso particular que debe ser contado por ellos mismos.

“Siento que no está en mi deber hablar de lo que sufrieron mis compañeros porque eso debe salir de ellos, lo único que yo te puedo hablar es de mí”, expresó.

Además de los abusos al interior de Menudo, el artista reveló una cruda realidad en su vida. “Yo sufrí abuso sexual, yo creo que (durante) casi mi niñez entera, porque empezó a los seis y el último abuso pasó como a los 14, casi 15. Fue una etapa bien grande dentro de mi vida en que aprendí del sexo en una manera incorrecta”, finalizó el cantante.

EN LA FICCIÓN

La serie "Súbete a mi moto", que se estrenó en Amazon Prime Video, pretende regresar a fanáticos y espectadores a la época de las décadas de 1980 y 1990 con una historia llena de nostalgia e ilusión resultado del retrato audiovisual del fenómeno musical latinoamericano Menudo.

"La historia involucraba a 33 integrantes en un espacio de 20 años y me pareció sumamente interesante explorar esa vida de 33 individuos que pasaron por el grupo por diferentes décadas todos bajo la creación de Edgardo", aseguró la productora Mary Black.

